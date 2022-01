L’inverno è arrivato ufficialmente soltanto da qualche giorno, eppure anche una breve passeggiata all’aria aperta ci fa scappare al chiuso a gambe levate. Del resto, come spesso si dice, questo è il suo momento.

Tuttavia possiamo utilizzare diversi trucchi per camminare all’aria aperta anche in questo periodo senza temere malanni e guadagnando in salute.

Inoltre anche l’abbigliamento fa la sua parte.

Infatti, essere glamour senza patire il freddo è possibile con queste proposte moda a meno di 30 euro.

C’è pero una parte del corpo che più di altre fatica a riscaldarsi ed ovviamente stiamo parlando dei piedi. Gli arti inferiori freddi sono un problema piuttosto comune, soprattutto nelle stagioni più fredde, autunno e inverno. Se durante la giornata possiamo cavarcela tra riscaldamento in auto, calzettoni e scarpe, la cosa si complica quando è il momento di dormire. Come rimediare?

L’importanza di dormire bene

Un buon sonno è una condizione necessaria e irrinunciabile per condurre uno stile di vita ottimale durante la giornata. La mancanza di riposo può essere la causa di diversi problemi, non solo di rendimento sul posto di lavoro o nella vita di tutti i giorni.

A lungo andare a risentirne è anche la salute a 360°, con spossatezza e sonnolenza, pericolosissime alla guida e con prestazioni fisiche e mentali ridotte.

Molti faticano ad addormentarsi, soprattutto in inverno, anche a causa del letto freddo o dei piedi che non riescono proprio a riscaldarsi. La situazione “peggiora” se al nostro fianco abbiamo un compagno o una compagna che ha due ghiaccioli al posto dei piedi. Questo può causare problemi nel prendere sonno o nell’avere un sonno davvero ristoratore.

La buona notizia è che non avremo mai più piedi freddi dentro al letto con questo trucchetto tutto naturale senza bisogno di coperte elettriche. Vediamo di cosa si tratta.

Mai più piedi freddi dentro al letto con questo trucchetto tutto naturale senza bisogno di coperte elettriche

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di 250 grammi di sale grosso e due calzini di spugna. Basterà riscaldare il sale a fuoco basso in una padella per circa 10 minuti.

Dopodiché, facendo attenzione a non scottarsi, inseriamo il sale così riscaldato in due calzini e facciamo un nodo per evitarne la fuoriuscita.

Disponiamoli sotto le coperte ai piedi del letto, o in un altro punto se soffriamo il freddo in altre parti del corpo.

Effettuando questa operazione circa 15 minuti prima di andare a dormire troveremo un fantastico tepore ad attenderci.

Inoltre il sale assorbirà l’eventuale umidità in eccesso, creando il “clima” perfetto per una dormita da sogno. Proviamo per dei sogni davvero d’oro.