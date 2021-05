Stavolta lo Stato fa sul serio e distribuisce importanti e numerosi incentivi economici alle imprese che assumono. Si aprono grandissime possibilità per categorie di lavoratori e per aree geografiche particolari. Probabilmente non si sono mai viste così tante possibilità di lavoro stabile con i bonus assunzioni fino al 2029.

Il bonus IO lavoro

Questo primo tipo di incentivo è destinato ai giovani di età compresa tra 16 e 24 anni oppure ai disoccupati di almeno 25 anni. L’azienda che li assume ottiene uno sgravio fiscale di euro 8.060 in un anno. La domanda si presente telematicamente sul sito INPS. Coloro che hanno questi requisiti devono suggerirlo rapidamente all’azienda che potrebbe assumerli perché le domande di esaminano in ordine cronologico.

È proprio vero che non si sono mai viste così tante possibilità di lavoro stabile con i bonus assunzioni fino al 2029.

Bonus occupazione giovani fino a 35 anni

In questo caso addirittura si arriva ad uno sgravio fiscale pari al 100% dei contributi. Per giovani si intendono ragazzi con massimo 35 anni che possono anche avere già un contratto a termine. Lo scopo del bonus è che il loro contratto venga trasformato in un rapporto a tempo indeterminato. Il bonus giovani può essere sfruttato da aziende private, ma anche da enti pubblici, consorzi e consorzi di bonifica. Quindi ampia scelta per i giovani che potranno farsi assumere con questo bonus da una varietà di enti e società differenti.

Il bonus donna

Non poteva mancare un’attenzione alle donne. Anche in questo caso l’azienda gode di uno sgravio pari al 100% dei contributi se assume una donna in queste condizioni. Devono essere donne disoccupate da almeno 12 mesi o da 6 mesi se residenti in area svantaggiate. La lista delle tipologie di aziende o di enti che possono godere del bonus è la stessa già vista per il bonus giovani, quindi molto ampia e ricca.