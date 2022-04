La primavera è la stagione in cui i bruchi fanno un vero e proprio banchetto sulle nostre piante. Invadono arbusti di tutti i tipi e li danneggiano cibandosi delle loro foglie.

Tra le loro piante preferite ci sono sia quelle da fiore che quelle orticole. Infatti, li possiamo trovare sull’insalata, sulla rucola, ma anche sui pomodori. A tal proposito, ricordiamo che dovremmo imparare a proteggere i pomodori anche da questa malattia dannosissima.

Torniamo, però, a parlare dei bruchi. In questi casi è importante agire più rapidamente possibile, se non vogliamo vedere le foglie delle nostre piante completamente mangiate.

Per non parlare dei pidocchi, ovvero i parassiti più aggressivi e resistenti che si possono trovare sulle piante. Infestano soprattutto le piante da interno e compaiono quasi sempre in colonie.

Anche in questo caso, se non agiremo in tempo, questi piccoli insetti finiranno per invadere le nostre piante, facendole indebolire fino a morire.

Ecco come potremo fermare bruchi e pidocchi

Sono davvero poche le piante che potrebbero salvarsi da un’invasione di bruchi e pidocchi. Basti pensare che, questi parassiti, amano attaccarsi anche alle rose, da curare e proteggere in questo modo.

Per tutti questi motivi, dovremo rimboccarci le maniche e munirci di questi antiparassitari. Non si tratterà di insetticidi o altri prodotti velenosi, ma preferiremo utilizzare prodotti naturali, dei veri repellenti per questi insetti.

Mai più bruchi e pidocchi sulle piante di balconi, giardini e orti grazie a questi 2 rimedi naturali e gratuiti

Partiamo subito con il primo metodo, molto utile per sconfiggere tantissimi parassiti delle piante.

Stiamo parlando del macerato di ortica, potentissimo contro diverse malattie fungine e non solo. Prepararlo è semplicissimo: dovremo semplicemente lasciare in ammollo mezzo chilo di foglie di ortica, in più o meno 8 litri d’acqua.

Dopo 5 giorni, il nostro insetticida naturale sarà pronto. Dovremo solo filtrarlo e poi buttare la soluzione ottenuta sulle piante invase da afidi e pidocchi.

La soluzione naturale contro i bruchi

Per liberarci dai bruchi, invece, dovremo utilizzare un altro prodotto, sempre molto naturale ed efficace. Anche questa volta si tratta di un macerato, ma un po’ diverso da quello che abbiamo preparato prima.

Questo macerato, infatti, sarà al pomodoro. Dovremo prendere 500 grammi di foglie della pianta del pomodoro, schiacciarle con un peso e metterle a bagno con 5 litri d’acqua.

Dopo una notte di ammollo, filtreremo la soluzione.

Il liquido ottenuto diventerà il nostro potente macerato contro i bruchi. Non vedremo mai più bruchi e pidocchi sulle piante grazie a questi 2 validissimi macerati derivati da prodotti di uso comune.

Salvare la natura attraverso la natura stessa è ciò che di meglio potremo fare per conservare le nostre piante e coltivare un orto rigoglioso e sano.

