Molti di noi in casa amano avere delle bottiglie di vino. E si sa, quando le apriamo, dobbiamo per forza svitare il tappo di sughero che le chiude. Questa operazione è così banale, semplice e comune che non ci facciamo neanche caso quando la compiamo. Ma, altrettanto naturale, è l’azione di gettare via il tappo di questa bevanda, senza pensare che potremmo riciclarlo in un modo fantastico. Infatti, dobbiamo sapere che non dovremmo mai buttare via i tappi di sughero visto questo riutilizzo geniale che pochissimi conoscono e che ci lascerà di stucco.

Creiamo una casetta per uccelli con i nostri tappi di sughero riciclati

Sembra incredibile, ma i nostri tappi di sughero possono diventare una deliziosa casetta per uccelli. Per realizzarla, ci basterà procurarci:

40 tappi di sughero;

colla ad alto fissaggio;

12 listelli di legno di 20 cm e 10 di 10 cm;

1 seghetto ad arco;

3 fogli di compensato;

1 squadra e 1 matita;

1 taglierino.

Questi sono tutti gli elementi necessari per dar vita alla nostra casa per uccelli.

Ecco come dar vita a questo piccolo progetto

Separiamo, per prima cosa, i 3 fogli di compensato che serviranno come base. Tagliamone uno seguendo la dimensione di 20×20 centimetri, mentre gli altri dovranno essere di 20×15 centimetri. Per tagliarli, aiutiamoci con il seghetto ad arco, proteggendoci con dei guanti. Ora prendiamo 20 tappi di sughero e tagliamoli a rondelle con il taglierino. Prendiamo gli altri tappi e tagliamoli questa volta a metà. Ora prendiamo il foglio più grande e incolliamo parallelamente i due listelli da 10 centimetri a una distanza di 20 centimetri l’uno dall’altro. Ora, in modo perpendicolare, incolliamo altri due listelli sui lati lunghi. Continuiamo alternando i listelli corti ai lunghi, lasciandone da parte due da 20 centimetri. Ora incolliamo 8 metà di tappi di sughero sulla facciata anteriore, 12 sulla posteriore e 14 su ogni lato.

Ed ecco gli ultimi passaggi da compiere

Prendiamo i due fogli rimanenti e fissiamoli con la colla sulla prima parte della struttura, creando un tetto spiovente. Nella parte vuota tra i due fogli mettiamo i listelli mancanti. Sui lati, poi, incolliamo le metà dei tappi di sughero che ci sono rimaste, mettendole a squame di pesce e aspettiamo che si asciughi. Ed ecco la nostra casetta! Ovviamente portiamo avanti il progetto con estrema attenzione, evitando il rischio di tagliarci o di farci male e indossando sempre i guanti. Perciò ora sappiamo che non dobbiamo mai buttare via i tappi di sughero visto questo riutilizzo geniale che pochissimi conoscono e che ci lascerà di stucco.

Approfondimento

