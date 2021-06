La Monarda citriodora, è una pianta aromatica annuale poco conosciuta, che ha origine nel Nord America. Soprannominata anche limone bergamotto, appartiene alla famiglia delle Laminaceae, come il basilico e la menta. La sua particolarità è il caratteristico aroma agrumato, che ricorda il limone, perché contiene citronellolo. Questa fantastica pianta produce dei fiori bellissimi e soprattutto profumati, che variano dal rosa chiaro al viola scuro. Le infiorescenze attraggono le api e insetti impollinatori, quindi è opportuno piantarla anche vicino gli ortaggi. Le sue foglie sono verde chiaro, hanno una forma allungata e sono commestibili. È usata solitamente per ornare giardini e balconi, ma anche per scopi officinali.

È arrivato il momento di coltivare questa fantastica pianta aromatica dai fiori incantevoli e dal sapore agrumato da utilizzare in molte pietanze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Proprietà e usi

La M. citriodora è utilizzata per scopi curativi omeopatici, per problematiche legate alla digestione e per alleviare disturbi provocati dalla febbre. Sia i fiori che le foglie essiccate vengono impiegate per preparare pot-pourri, tisane e per aromatizzare bevande fresche come il tè. Dato il suo sapore particolare e fresco, viene apprezzata in cucina per condire diversi piatti. Se le foglie vengono recuperate prima della fioritura, potranno essere utilizzare sia fresche che essiccate per conservarle al meglio. I fiori, invece, hanno un aroma più intenso e forte e potranno essere mescolati con altri aromi per creare un mix di sapori. Si accosta perfettamente alle ricette a base di carne bianca, pesce, verdure, frittate, ma anche per la preparazione di dolci.

Come coltivarla

È una pianta infestante, quindi bisogna tenere sotto controllo la sua espansione nel terreno libero. Ma sarà possibile farla crescere anche in un piccolo contenitore o vaso. Recuperare i semi e tenerli per qualche ora in acqua calda e seminare a inizio della primavera per vederla fiorire per tutta l’estate. Esporla in pieno sole in terreno minerale, sopporta bene l’aridità ma è meglio evitare di lasciarla troppo a lungo senza acqua.

Per questi motivi è arrivato il momento di coltivare questa fantastica pianta aromatica dai fiori incantevoli e dal sapore agrumato da utilizzare in molte pietanze.