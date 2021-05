Ecco i 2 consigli insospettabili dello chef  per togliere per togliere la fastidiosa puzza di pesce dalle mani

Per chi è amante della cucina e allo stesso tempo del pesce, sa che i piatti di questo tipo sono una delizia per il palato. Il pesce è un ingrediente gustoso, sano e leggero che accoppiato a qualsiasi altro ingrediente ci permette di fare una gran bella figura a tavola.

Alcuni lo sanno bene, dietro alla presentazione di un buon piatto bisogna stare attenti ai dettagli, quindi bisogna pulire bene il pesce. Pensiamo subito ad eliminare le spine, poi le squame e tutto ciò che potrebbe rendere fastidioso mangiarlo.

In realtà il pesce nasconde anche un altro inconveniente, ci stiamo riferendo alla puzza di pesce che resta sulle mani una volta pulito. Questa fastidiosa situazione si ripropone ogni volta che vogliamo dedicarci alla preparazione di un piatto a base di pesce. Sicuramente le abbiamo provate tutte ottenendo poi scarso successo.

Ecco i 2 consigli insospettabili dello chef per togliere la fastidiosa puzza di pesce dalle mani.

Aceto di mele

L’aceto di mele è un alleato formidabile e versatile per tantissime faccende domestiche e non. Considerato che è indicato per pulire i nostri ambienti e per curare i nostri animali, sarebbe stato strano non menzionarlo anche per questo inconveniente.

L’aceto di mele versato sui palmi delle mani e strofinato energicamente su tutte le dita, elimina la fastidiosa puzza di pesce dalle mani. Successivamente laviamo bene le mani con acqua fredda e sapone neutro, noteremo che le nostre mani saranno pulite come se non avessimo mai cucinato.

Scrub al prezzemolo

Oltre all’aceto di mele e ad altri rimedi che si conoscono, esiste un scrub del tutto naturale e con ingredienti che abbiamo sempre in casa. Ci stiamo riferendo al prezzemolo e al sale grosso. Per eliminare la fastidiosa puzza di pesce dalle mani, basterà unire qualche ciuffo di prezzemolo con un po’ di sale grosso. Strofiniamo questi due ingredienti direttamente sulle mani, basterà fare questa operazione per qualche minuto per notare che la puzza sarà del tutto scomparsa.

