La scollatura è uno dei punti forti della figura femminile ed ogni donna può fare di essa la chiave del proprio look. Conoscere la propria figura è il segreto per non sbagliare mai e valorizzare al meglio il proprio fisico con l’outfit. Molte donne però non sanno come sfruttare nel migliore dei modi quest’opportunità. È proprio per questo motivo che oggi vogliamo dare dei consigli per mettere in risalto nel modo giusto la scollatura. Infatti, basta seguire questi semplici consigli per scegliere la scollatura perfetta per la nostra figura e non essere mai fuori luogo. Scopriamoli insieme uno alla volta!

Seno piccolo

Il seno piccolo è molto elegante e semplice da gestire. Le scollature che meglio si adattano a questo tipo di seno sono 3. La prima è la scollatura off the shoulders: anche detta scollatura Bardot in onore di Brigitte, questa è in grado di aggiungere volume. Per questo motivo è perfetto per le donne con poco seno ma che lo vogliono mettere in risalto. La seconda scollatura perfetta è il classico scollo a V: si tratta di un taglio molto profondo e che crea un effetto “vedo non vedo”. E infine lo scollo halter: è particolarmente indicato per donne alte e il suo effetto visivo aumenta il volume della zona toracica.

Seno medio

Le donne che possiedono un seno di media misura possono indossare in modo più semplice un maggior numero di scollature. In particolare, consigliamo lo scollo a V e la scollatura scoop. Lo scollo a V è perfetto perché accentua le curve, allunga la figura ed è al tempo stesso elegante e disinvolto. La scollatura scoop rialza il petto valorizzando il décolleté senza esagerare.

Seno grande

È probabilmente il più invidiato, ma anche quello più difficile da valorizzare senza apparire volgare. In questo caso è perfetta la scollatura a cuore: rialza il seno donandogli un effetto arrotondato molto elegante. Inoltre, anche il colore gioca la sua parte: se vogliamo renderlo più piccolo alla vista usiamo il nero. E infine, possiamo puntare su uno scollo profondo sulla schiena che, lasciando coperta la parte anteriore, sposterà l’attenzione dal décolleté.

Adatto a tutte

Basta seguire questi semplici consigli per scegliere la scollatura perfetta per la nostra figura e non essere mai fuori luogo. Quello che non tutti sanno però è che ci sono alcuni tipi di scollature che sono perfette per ogni tipo di seno. Due esempi sono la scollatura asimmetrica e la scollatura squadrata. La prima crea un effetto ottico che sposta lo sguardo dal décolleté dando valore al resto della figura. Usiamo però questo scollo soltanto se abbiamo braccia e spalle perfette. La seconda invece, oltre ad essere molto comoda da portare, è adatta ad ogni tipo di silhouette.

