Mai buttare i tubetti di dentifricio vuoti: valgono oro! Riutilizziamoli in casa con un risparmio intelligente

Quante volte buttiamo nella spazzatura il tubetto di dentifricio che è terminato. Scopriremo il modo di riutilizzarlo in casa e ci piacerà.

Un tubetto di dentifricio ormai esaurito ci sembra qualcosa di inservibile. Oltretutto è fatto di materiale plastico e va buttato senza troppi complimenti. Invece ci può essere utile in casa, ma non solo. La sua efficacia ci meraviglierà non poco e non ci resta altro che scoprire come riutilizzarlo al meglio in casa.

Tubetti di dentifricio utili per il bagno

Quando abbiamo dei tubetti di dentifricio vuoti perché esauriti, invece di buttarli, la prima cosa da fare è di procurarci un paio di forbici. Cominciamo allora a tagliarli per farne tante strisce della larghezza di un paio di centimetri circa. Poi prendiamo uno di questi pezzi e lo tagliamo sul lato, cosi da aprirlo.

Scopriremo che sui bordi interni del tubetto è rimasto ancora del dentifricio attaccato. Infatti per quanto possiamo spremere il tubetto di dentifricio, il contenuto non uscirà mai completamente. Questa minima parte di dentifricio attaccata alla parete interna, ci servirà per pulire e far brillare la rubinetteria di casa. Possiamo utilizzare la striscetta in questo modo: la strofiniamo sulla parte argentata dei rubinetti che presentano macchie di acqua o di calcare.

Dopo aver strofinato per bene, risciacquiamo il tutto con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida. poi con un panno in microfibra, che non lascia pelucchi, asciugheremo il rubinetto. Saremo sorpresi nel vedere lo splendore che riesce a dare questa piccola quantità di dentifricio sulla superficie del rubinetto.

In effetti ciò avviene perché nei dentifrici è presente dello sbiancante, proveniente da un minerale, l’ilmenite. Inoltre in ogni dentifricio è anche presente una piccola quantità di disinfettante che ci permette di pulire più a fondo gli oggetti.

Mai buttare i tubetti di dentifricio vuoti, ma riutilizziamoli in cucina

Quanto detto per la rubinetteria del bagno, vale anche per quella che la cucina. Oltre ai rubinetti possiamo anche pulire le pentole per dar loro maggior splendore, soprattutto nella parte esterna. Allo stesso modo possiamo pulire gli oggetti in argento, quelli senza pietre come le posate.

Altri oggetti di metallo che possiamo pulire con questa striscetta di dentifricio, sono le forbici. A volte per una mancata asciugatura si formano delle piccole macchie di ruggine. In questo caso possiamo strofinare con la nostra striscetta per eliminarle. Il dentifricio oltre a far brillare e avere una leggera azione disinfettante, è anche composto da una finissima pasta abrasiva. Ci aiuterà perciò a eliminare le macchioline di ruggine.

Un tubetto di dentifricio per le scarpe e le mani

Le striscette ci sono di aiuto anche per pulire le scarpe da ginnastica. Infatti, mai buttare i tubetti di dentifricio vuoti. Riutilizziamoli per sbiancare i bordi esterni in gomma delle suole, che si sporcano facilmente. Apriamo la striscetta come abbiamo già visto e poi strofiniamo sulla gomma bianca. Sciacquiamo con una spugnetta e vedremo che sarà ritornata immacolata.

Un altro utilizzo poco noto del dentifricio è quello sulle unghie. Con il polpastrello dell’indice preleviamo un po’ di dentifricio attaccato alla striscetta del tubo. Poi passiamolo sull’unghia e attraverso un panno a microfibra o uno spazzolino morbido strofiniamo un po’. Oltre ad eliminare eventuali impurità o macchie, questa passata avrà anche un leggero effetto sbiancante sulle unghie.

Abbiamo visto allora come un tubetto di dentifricio esaurito si può riutilizzare in modo utile per risparmiare in casa.