Lavatrice: risparmiare acqua ed elettricità. Scoperto il programma migliore, macchie comprese

Con l’avanzare delle crisi idrica ci si chiede quale programma da bucato può fa risparmiare acqua ed elettricità, oltre ad eliminare le macchie.

Ognuno ha il suo programma preferito. C’è chi lava a freddo e chi a 40 gradi e più. Ora un test francese ha messo a confronto tutte queste possibilità, anche l’efficienza contro le macchie.

Il lavaggio in lavatrice che dura di più

Qualche volta ci siamo chiesti qual è il lavaggio che dura di più. Secondo il test non vi è una grande differenza. Un lavaggio a freddo dura quanto un lavaggio a 40 gradi. Quello a 60 gradi dura solo 15 minuti in più rispetto agli altri.

Fa eccezione il lavaggio a 90 gradi che dura quasi il doppio rispetto agli altri, perché è più lunga la durata del risciacquo.

Il programma che consuma più elettricità e il più conveniente

Il lavaggio a 90 gradi sarà così il più costoso per due motivi. Dura di più e perciò consuma più elettricità. Inoltre, la lavatrice deve riscaldare l’acqua a 90 gradi, cosa che impiega molto consumo di energia elettrica.

Naturalmente, maggiore è la temperatura di lavaggio, maggiore è il consumo energetico. Ad esempio, un programma a 60 gradi consuma 2,7 volte più elettricità di un lavaggio a 30°C. Per risparmiare è importante scegliere dei programmi con temperature non alte. Ma l’elettricità non è l’unico fattore a determinare il programma migliore per il bucato. Vediamo anche per il consumo d’acqua.

Lavatrice: risparmiare acqua ed elettricità, il programma che consuma più acqua

Anche in questo caso, il programma più dispendioso d’acqua si rivela il lavaggio a 90 gradi. Consuma quasi il doppio dell’acqua richiesta da un lavaggio a freddo. Ciò perché esegue, come detto prima, un risciacquo in più rispetto agli altri programmi. Per gli altri programmi il consumo di acqua è quasi identico per ciascuno. Se si vuole risparmiare sull’acqua, basta non lavare a 90 gradi.

I programmi più efficienti contro le macchie

È qui che incontriamo delle sorprese per la lavatrice: risparmiare acqua ed elettricità, ma non solo. Il lavaggio migliore che elimina bene le macchie è quello a 60 gradi. Un po’ inferiore si è rivelato quello a 90 gradi. Tuttavia il lavaggio di 30 e 40 gradi sono solamente meno efficienti di circa il 30% rispetto a quello di 60 gradi.

La sorpresa è che quello di 30 gradi lava un po’ meglio rispetto a quello di 40 gradi. Non così però con il lavaggio a 20 gradi che è di efficacia inferiore riguardo alle macchie.

Il programma migliore per acqua, elettricità e macchie

Resta solo da sapere qual è il programma migliore considerando i 3 fattori: consumo di elettricità, acqua ed efficacia contro le macchie. Ebbene, il programma a 30 gradi offre le migliori prestazioni.

Se invece la preoccupazione sono le macchie, il migliore lavaggio è a 60 gradi. Il lavaggio a freddo fa risparmiare perché consuma meno elettricità. Infine per consumare meno acqua, basta non utilizzare il programma a 90 gradi.

Un ulteriore risparmio lo si fa scegliendo una lavatrice o un elettrodomestico di buona classe energetica.