Fra le orchidee ve ne sono alcune che hanno una bellezza ed una caratteristica veramente uniche. Spesso vivono quasi nascoste e tuttavia quando si scoprono lasciano meravigliati. Sono veramente magnifiche le orchidee nascoste di cui innamorarsi all’istante e tuttavia pochi conoscono l’esistenza della Phalaenopsis parishii.

Le orchidee nane o Phalaenopsis parishii

Sono originarie della fascia orientale del pianeta e vivono in ambienti umidi e caldi, ma la loro caratteristica è di essere molto piccole tanto che è meglio coltivarle su piccoli supporti naturali. Normalmente crescono fra le insenature degli alberi, sulle parti muschiate ed è per questo che in natura è difficile scorgerle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il primo che le ha scoperte è stato un missionario indiano, padre Charles Samuel Pollock Parish. Da lui presero il nome queste stupende orchidee in miniatura note come Phalaenopsis parishii. Il reverendo viveva in una zona piena d’orchidee e si appassionò talmente che cominciò a studiarle e classificarle tutte dopo la metà del 1800.

Un clima particolare

Ci troviamo nella zona del Myanmar, Thailandia, Vietnam, Birmania, Assam e Himalaya. Una zona molto calda e molto umida durante la stagione delle piogge, e molto secca durante l’inverno. La piccola orchidea si abitua al clima secco perdendo le foglie e poi nel periodo piovoso facendole rispuntare con i suoi bellissimi fiori.

Questi hanno una grandezza di circa 2 cm con una piccola macchia di colore sul bianco dei fiori. Il profumo dell’Orchidea parishii ha una fragranza leggermente dolce, con note di mughetto e qualche sentore di limone.

Magnifiche le orchidee nascoste di cui innamorarsi all’istante e tuttavia pochi conoscono l’esistenza della Phalaenopsis parishii

Proprio a causa della sua zona di provenienza, ha bisogno di un’aria che sia umida, per questo va nebulizzata spesso in modo da ritrovare l’umidità della sua origine.

Più che in vaso ha bisogno di un piccolo supporto come un pezzo di corteccia su cui ancorare le proprie radici.

È una piccolissima orchidea molto discreta ma che può rallegrare bene il nostro cuore.