A pochi giorni dall’inizio di un nuovo mese siamo pieni di speranza e curiosi di conoscere cosa le stelle hanno in serbo per noi. Il mese di maggio si mostrerà molto generoso con alcuni segni zodiacali, in particolare dispensando fortuna ed occasioni. Tuttavia, alcuni di noi, per colpa dell’influenza negativa di Venere, potrebbero trascorrere giorni complicati. Molti associano Venere all’amore, ma questo pianeta ha un’influenza molto più ampia. Il modo in cui gli altri ci vedono dipende da Venere e, di conseguenza, anche fascino e socialità.

Fortuna alle stelle

Maggio si apre con le migliori premesse per il segno del Sagittario che, se lavorerà sodo, potrà raggiungere obiettivi grandiosi. Nel lavoro, i Sagittario trasmettono grande professionalità e concretezza che, soprattutto nelle prossime settimane, saranno apprezzate dal capo e da alcuni colleghi. In amore, per fortuna i malumori sono solo un lontano ricordo. Chi vive una relazione seria ha ritrovato l’armonia con il partner, mentre i single riscopriranno il piacere della libertà senza rinunciare agli affetti. La fortuna potrebbe appoggiare i Sagittario ancora a lungo.

I Pesci vivranno un mese sensazionale e si sentiranno pronti a fare progetti anche ambiziosi. Il coraggio e la tenacia non mancano ai nati sotto questo segno, che potrebbero decidere di cambiare la propria vita. Dopo settimane alla scoperta di sé stessi, gli appartenenti a questo segno hanno capito davvero che cosa vogliono. Gli ottimi guadagni sul lavoro influenzano positivamente le relazioni di coppia e la compatibilità con il partner cresce ogni giorno di più.

Maggio sarà un mese d’oro per Sagittario e Pesci, mentre Venere porta preoccupazioni e guai ad altri 2 sfortunati segni zodiacali

Sarà un mese decisamente sottotono per i nati sotto il segno dell’Acquario, che dovrà fare i conti con Venere in opposizione. Gli Acquario avvertiranno un grande senso di insoddisfazione, che sarà percepito anche all’esterno. Gli effetti si sentiranno anche sul lavoro, perché gli appartenenti al segno dell’Acquario faranno fatica ad esprimere le proprie emozioni. Con il partner i problemi sono dietro l’angolo a causa di Venere avverso che porta incomprensioni e litigi. Coloro che ci circondano potrebbero perdere la pazienza, poiché infastiditi da un atteggiamento poco gentile ed irruento. Attenzione anche ai guadagni, perché un imprevisto potrebbe fare spendere più soldi del previsto.

Vergine

Maggio sarà un mese d’oro ma non per il segno della Vergine. Dopo una seconda parte di aprile molto positiva, maggio si mostrerà poco benevolo con questo segno zodiacale. I nati sotto questo segno perdono la pazienza facilmente ogni qualvolta trovano un ostacolo sul proprio cammino. Venere contro potrebbe complicare le cose, causando attriti in famiglia e discussioni futili. Occorrerà mostrarsi più diplomatici e aperti verso gli altri se vogliamo ottenere un aiuto o almeno una parola di conforto. Soprattutto nelle prime due settimane, i Vergine dovranno fare attenzione a non correre inutili rischi e restare nella propria zona di comfort. In questo modo, sarà più semplice limitare i danni di un mese negativo anche sotto l’aspetto dei guadagni.

Approfondimento

