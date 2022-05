Maggio è sicuramente il mese del buonumore per moltissimi di noi. La primavera ormai è entrata a far parte della nostra vita, gli alberi in fiore e il sole che scalda la pelle non possono che rallegrarci. Ma non dovremmo fermarci solo a questo. Infatti, sembra che questo mese porterà anche tante buone notizie a diverse persone.

In questo caso, è proprio l’oroscopo a comunicarcelo. In particolare, sembra che per 3 segni, nello specifico i primi 3 giorni della prossima settimana, saranno carichi di sorprese e novità sorprendenti.

Segni fortunati a maggio, la seconda settimana inizia con il botto per alcuni baciati dalla Dea bendata

Il primo segno che potrà godere finalmente della fortuna portata da maggio è proprio quello dei Pesci. Dopo un aprile piuttosto faticoso, che ha visto i Pesci affannarsi tra impegni e problemi personali, finalmente torna il sereno. Grazie al transito di Giove, arriverà una buona notizia a livello lavorativo e un aumento di stipendio, che travolgeranno in toto la vita di questo segno.

Anche la sua situazione personale dei Pesci migliorerà drasticamente. Questa spinta, infatti, permetterà loro di ritrovare la fiducia in se stessi. Una consapevolezza del tutto inedita gli concederà di sorridere in continuazione, attirando l’attenzione di una persona che potrebbe diventare davvero speciale.

Non Leone e Toro ma questi 3 segni zodiacali da lunedì verranno sommersi dai soldi e vivranno amori inaspettati

Nella lista dei fortunati dei prossimi giorni troviamo anche l’Ariete. Questo segno sta decisamente vivendo un momento roseo della sua vita e la settimana in arrivo non lo deluderà. Infatti, pare che, come per i Pesci, l’influenza di Giove porterà una ventata di ottimismo in casa dell’Ariete.

Le nuove conoscenze fatte nel corso degli ultimi mesi si riveleranno una scelta più che azzeccata e con una in particolare le cose potrebbero farsi bollenti. Ma non è finita qui. L’arricchimento spirituale inaspettato che vivrà questo segno lo aiuterà anche nella sua professione. Nuove idee potrebbero portarlo ai vertici, aiutandolo nella sua scalata verso il successo.

Infine, guardiamo alla frenesia che da qualche tempo sta coinvolgendo il Sagittario, che vivrà un inizio settimana di fuoco. In particolare, lunedì sarà il suo giorno e potrà godersi una vittoria meritatissima che porterà nelle sue tasche non poco denaro. I rapporti sembrano stabilizzarsi, anche sul piano amoroso e il Sagittario sembra finalmente soddisfatto e felice del suo presente. Sfruttando questo periodo di massima positività, potrà raggiungere tutti gli obiettivi prefissati negli ultimi mesi. Dunque, ora lo sappiamo. Non Leone e Toro ma questi 3 segni avranno un inizio settimana davvero con il botto.

Approfondimento

