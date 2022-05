Non sappiamo se ci fa o ci è. Se l’intenzione di incontrare il Papa è sincera o solamente un «mezzo» per promuovere ancora se stessa e le sue due raccolte in uscita. Fatto sta che se si tratta di una trovata è certamente geniale.

La richiesta

Con una sfrontatezza che il Mondo le invidia, Madonna scrive su Twitter. Si rivolge al Pontefice con il linguaggio social di un’adolescente che invia un messaggio al proprio compagno di uscite. «Sono una brava cattolica, cioè non bestemmio». E ancora «sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte». E non le sembra giusto. Se poco poco abbiamo capito qualcosa del Pontificato targato Bergoglio, sarà pronto ad aprire le porte del Vaticano. E chissà cosa ne verrà fuori dall’incontro. Una rinascita, un cambiamento o un semplice gesto mediatico. Fatto sta che chi incontra Papa Francesco, almeno per il tempo dell’incontro rimane folgorato e ne esce con viso trasfigurato. Persino Fabio Fazio, che non ci risulta essere un fervente cattolico, dopo l’intervista al Papa ha cambiato modi e lessico.

Madonna chiama Papa Francesco, la star della musica pop vorrebbe parlare con il Pontefice di «cose importanti»

La pop star americana ne ha fatte. Dal fortunatissimo album «Like a Virgin» con l’omonimo singolo dal significato ambiguo, alle sue provocazioni. Per citarne una tra le altre, durante la tournee del 2006, la celeberrima sul palco si presentava in Croce e il tour toccò anche la città di Roma. Simbolicamente la kermesse fu percepita come un atto estremo di forte dissacrazione per giunta nel cuore della città dei Papi. Ad ogni modo Miss Veronica Ciccone con la Chiesa ce l’ha. Nel bene e nel male. Spesso si disprezza ciò che non si riesce a vivere. E chissà non sia così visto che toccare il tema del cattolicesimo significa comunque tenerlo in considerazione.

Il precedente

Madonna già nel 2015 ha manifestato la volontà di voler incontrare il Pontefice. Disse che questo Papa le piace. E ai microfoni di una nota emittente radiofonica disse: «Dobbiamo incontrarci… Un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance?». E il riferimento era sempre alle tre scomuniche. Certamente controverso, la cantautrice all’epoca ha parlato di un «suo rapporto con Dio» anche se obiettivamente opinabile quanto a sessualità e molto altro. Però nessuno può giudicare, né sapere se dietro le sue provocazioni non ci sia proprio un’esigenze. Un desiderio di spiritualità mai affrontato né tantomeno soddisfatto. E senza peli sulla lingua ancora una volta Madonna chiama Papa Francesco e, a differenza di Putin, siamo fiduciosi che il Vaticano con Bergoglio saprà accoglierla. Un appuntamento in mondovisione con la semplicità paterna di un grande uomo.

