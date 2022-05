Per togliere le macchie gialle dalle scarpe bianche e dalle suole in gomma, questi 4 prodotti naturali potrebbero farci dimenticare candeggina e aceto

Il mondo della moda cambia continuamente e per ogni stagione indica gli accessori must have. Alcuni capi, però, non passano mai di moda. Tra questi ci sono sicuramente le scarpe bianche. Tutti ne abbiamo almeno un paio e le portiamo orgogliosi sia in inverno che in estate. Purtroppo, le scarpe bianche hanno un difetto. Si sporcano alla velocità della luce e spesso si riempiono di macchie gialle difficilissime da togliere. Almeno fino a oggi. Perché per togliere le macchie gialle dalle scarpe bianche in pochi minuti possiamo usare 4 prodotti completamente naturali. E ci stupiremo scoprendo che non parleremo di candeggina e aceto.

Il dentifricio è il top per dire addio alle macchie gialle sulle scarpe di pelle

Molti di noi usano i classici candeggina e aceto per provare a pulire le scarpe bianche. Ma se non stiamo molto attenti, rischiamo di rovinarle per sempre. La candeggina è un prodotto aggressivo e maneggiandola rischiamo di macchiare ovunque. L’aceto, invece, non è adatto per tutti i tessuti.

Il dentifricio potrebbe rivelarsi il nostro migliore alleato per le scarpe in pelle. Ovviamente, dovremmo sceglierne uno a pasta bianca per non macchiare ulteriormente il tessuto. Bagniamo la zona sporca, strofiniamo bene con uno spazzolino e risciacquiamo dopo aver tolto la macchia. Facciamo asciugare all’ombra e il gioco è fatto.

Proviamo con il detersivo per i piatti e il succo di limone

Se abbiamo delle scarpe di tela bianca possiamo provare con il più delicato detersivo per piatti. Un prodotto che ci permetterà di togliere le macchie gialle e anche eventuali residui di olio e grasso. Prendiamo le scarpe e mettiamole a bagno per 45 minuti in una bacinella con detersivo e acqua. Sciacquiamo e dovremmo aver risolto il problema. Per le macchie più ostinate possiamo provare ad applicare il detersivo sulla zona interessata e strofinare delicatamente.

Una buona alternativa tra i prodotti delicati è il succo di limone. In questo caso, però, dovremmo essere precisi e agire direttamente sulla macchia. Versiamo 10 gocce di succo in un bicchiere d’acqua e mescoliamo. Prendiamo una spugnetta asciutta e bagniamone un angolo. Non ci resta che strofinare delicatamente la scarpa fino a togliere il giallo.

Per togliere le macchie gialle dalle scarpe bianche e dalle suole in gomma, questi 4 prodotti naturali potrebbero farci dimenticare candeggina e aceto

Una delle parti più difficili da pulire è la suola in gomma. È direttamente a contatto col terreno e spesso l’esposizione prolungata alla luce solare tende a ingiallirla.

Ma farla tornare bianca è più semplice di quello che sembra. Proviamo a mettere in una ciotola il solito dentifricio bianco, l’acqua e un cucchiaino di bicarbonato. Mischiamo bene il tutto e con una spazzola con setole dure puliamo la suola. In pochi minuti potremmo avere scarpe bianche come appena comprate.

Chiudiamo con un consiglio. Prima di tentare con questi rimedi fai da te, leggiamo sempre l’etichetta dei capi. Sarà fondamentale per evitare disastri e per usare il prodotto giusto per ogni tipo di tessuto.

Lettura consigliata

Ecco perché tutti stanno mettendo olio e burro sui vestiti per risolvere un problema molto comune