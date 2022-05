Lo scenario rialzista che aveva fatto capolino a fine febbraio e che prevedeva l’aggiornamento dei massimi storici è stato travolto dalla guerra tra Russia e Ucraina. Adesso quale futuro per il titolo Comer Industries che in una giornata negativa dei mercati azionari riesce a chiudere a circa +2%?

A guardare il grafico il futuro di Come Industries potrebbe essere molto interessante. Le quotazioni, infatti, non solo hanno rotto al rialzo l’importantissima resistenza in area 27,4 euro, ma hanno anche accelerato al rialzo. A questo punto, quindi, il titolo potrebbe dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 33,2 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 39 euro.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 27,4 euro. In questo caso non sarebbero da escludere ritorni in area 20 euro.

Prima di concludere una nota statistica. La probabilità che una seduta di Borsa aperta non veda scambi è di circa il 13%.

La valutazione del titolo Comer Industries

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza complessa. Per il rapporto prezzo/utili e il Price to Book ratio le azioni Comer Industries risultano essere molto sopravvalutate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione superiore al 100%. Se, invece, si guarda al rapporto prezzo/utili futuri, allora il titolo risulta essere sottovalutato. Secondo le previsioni degli analisti, infatti, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +113% entro il 2024. Infine, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il consenso è comprare e il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Quale futuro per il titolo Comer Industries che in una giornata negativa dei mercati azionari riesce a chiudere a circa +2%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Comer Industries (MIL:COM) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 28,8 euro in rialzo dell’1,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Mercati ancora indecisi sul da farsi. Domani sarà spartiacque?