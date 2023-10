Madonna arriva a Milano, ma non sarebbe lei la cantante più ricca al Mondo. Ecco chi la batte e chi è l’artista in testa in Italia 

Di cantanti famosi è pieno il Mondo, ma non tutti guadagnano allo stesso modo. Ci sono alcuni che, più di altri, sanno monetizzare il proprio talento, incassando cifre astronomiche. Ecco allora qual è il cantante rap che batte tutti e la popstar che ha battuto anche Madonna.

Di canzoni si può vivere e bene, guardando ai guadagni di alcuni artisti, a livello mondiale, di questo 2023. Certo, bisogna essere un nome, vendere milioni di dischi, fare il tutto esaurito ai concerti, diventare icone viventi per molti fan. Una cosa è certa: crisi o non crisi, il business di alcuni cantanti non ha certo risentito della congiuntura economica.

Anzi, a leggere i dati forniti da Forbes, ci sono interpreti che non se la passano per nulla male. Da invidiare per i patrimoni che, a leggere l’articolo della rivista, li ha resi dei super ricchi. Attenzione, però, a non pensare che siano i soliti noti a trionfare in questo podio virtuale. O meglio: lo sono, ma non nell’ordine che potremmo pensare.

Ecco chi sono i super ricchi di questo 2023. Te lo aspettavi?

Ad esempio, Madonna arriva a Milano, ma non sarebbe lei la cantante più ricca dell’anno, come uno potrebbe pensare. Vediamo, allora, partendo dal più basso, chi è il più benestante, sempre secondo quanto riportato da Forbes.

Cifre che si basano su valutazioni e stime di esperti e che considerano anche entrate extra dei vari cantanti. Insomma, il condizionale è sempre d’obbligo in questi casi, ma le cifre potrebbero essere indicative. Madonna, ad esempio, del cui patrimonio ci siamo occupati di recente, si trova addirittura al terzo posto, con un patrimonio netto che, secondo Forbes, ammonterebbe, al momento, a circa 575 milioni di dollari.

Madonna arriva a Milano, ma non sarebbe lei la cantante con il patrimonio, al momento, più alto. Ecco chi vince

Meglio di Madonna, sempre secondo Forbes, ci sarebbero altri due cantanti. Secondo posto per Rihanna, alla quale la rivista attribuirebbe un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari. Non solo per la canzoni, ma molto dipende anche alla linea di cosmetici Fenty Beauty di cui è comproprietaria. Oltre alla sua partecipazione alla linea di lingerie Savage x Fenty.

Chi è primo, allora? Il rapper Jay-Z, con 2,5 miliardi. Merito, in particolare, anche del suo champagne Armand de Brignac e del suo cognac D’Usse. Diversificare è sempre stata la sua parola d’ordine, come testimonierebbe la sua collezione d’arte. E in Italia chi è il Paperone tra i cantanti? Sempre secondo Forbes, al primo posto ci sarebbe Adriano Celentano, con un patrimonio che dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro. Prima tra le donne sarebbe Laura Pausini.