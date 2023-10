Quanto costa il noleggio di abiti e come funziona? Ecco i prezzi di qualche sito 

Indossare jeans e maglietta è la scelta più basic che ci sia. Sono capi comodi, casual e adatti a molte occasioni. Quando però dobbiamo fare bella figura ad un evento, occorrono vestiti eleganti e spesso costosi. Per spendere meno soldi ci sono dei siti in cui prendere in affitto abiti e accessori. Diamo un’occhiata a qualche prezzo e alle regole da seguire per il noleggio.

Molte donne sono delle fashion victims. Leggono riviste di moda, vanno alle sfilate e fanno spesso shopping. Chi ha un budget più limitato riesce a seguire le tendenze del momento copiando alcuni outfit spendendo meno euro. Ci sono infatti negozi fisici e on line che propongono capi di abbigliamento e calzature a prezzi contenuti. Se siamo brave a risparmiare per vestiti adatti al lavoro o a occasioni informali, altre volte è più difficile. Ci sono infatti delle occasioni importanti in cui è richiesto un outfit formale ed elegante. Desideriamo sfoggiare qualche capo costoso, ma a volte i soldi non bastano. Come fare?

Ecco quanto costa il noleggio di abiti e scarpe

Sono comparsi su Internet in questi anni dei siti molto interessanti in cui si possono prendere in affitto vestiti e altro. Questo metodo può venire in soccorso quindi a chi deve partecipare a una festa di laurea, a un matrimonio o ad altri eventi in cui è richiesto un look particolare. Possono anche far risparmiare chi è alla ricerca di un abito da sposa e ha problemi economici. Vediamo come funzionano e qualche prezzo.

Uno dei siti a cui ci si può rivolgere è Alta Classe Rent. Si può sfogliare un catalogo, scegliere i capi, la taglia e metterli nel carrello virtuale. Si può pagare con PayPal e carte di credito. I vestiti vengono forniti lavati, stirati e sanificati. Il noleggio dura fino a 30 giorni. In seguito si può restituire l’abito in una sacca con lettera di vettura al corriere. Passiamo alle tariffe. Ad esempio, un abito in macramè color pesca e spacco laterale si noleggia a 70 euro. Un vestito vintage in lurex invece a 36 euro.

Quelli eleganti e da sposa in affitto

Su Alta Classe Rent si possono pure sottoscrivere 3 tipi di abbonamenti per l’affitto di più capi al mese. Si va da 70 a 120 euro.

Condizioni simili di noleggio le troviamo in PLEASEDONTBUY by TWINSET. Qui la durata però cambia, può essere di 4 oppure 8 giorni. Tra tante proposte, un abito da sera lungo in tulle e paillettes si affitterebbe a 90 euro. Allo stesso prezzo ci sarebbe un vestito con gonna lunga e top in taffetà.

DressYouCan è un altro sito con abbigliamento a noleggio. La durata massima qui è di 4 giorni. Diamo un’occhiata stavolta a quelli da sposa. L’affitto di un abito Pronovias costerebbe circa 500 euro, uno EverBride quasi 400 euro. Sono cifre molto lontane dal prezzo di vendita, solitamente superiore ai 1.000 euro.

Ecco svelato, quindi, quanto costa il noleggio di abiti e come funziona in alcuni siti tra i tanti sul web.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i siti e i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)