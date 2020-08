Ma se sto in acqua mi abbronzo uguale o di più? Oggi risponderemo a quello che è il quesito estivo più interessante. A prescindere dal tipo di acqua, quindi se quella del mare oppure quella della piscina, la pelle riesce comunque ad abbronzarsi? Se nuotiamo rischiamo lo stesso di ustionarci?

I raggi ultravioletti sono una componente della luce solare e sono estremamente potenti. Questi raggi non sono solo responsabili della nostra abbronzatura, ma sono responsabili anche dei numerosi danni alla pelle. Lo stare in acqua può dare la falsa illusione che i raggi ultravioletti non arrivino sul nostro corpo. Non è esattamente così. L’acqua assorbe le radiazioni infrarosse, ma ha un minore effetto sulle radiazioni ultraviolette. Mediamente l’acqua blocca meno della metà delle radiazioni ultraviolette. Il restante può penetrare attraverso lo strato di acqua e giungere sulla nostra pelle. Addirittura il riflesso dei raggi sulla superficie può aumentare l’esposizione ai raggi solare. Motivo per cui prendere il sole sul bagnasciuga oppure in barca permette di abbronzarsi di più rispetto al prendere il sole sulla spiaggia.

Cosa succede al nostro corpo quando siamo in acqua?

In acqua ci si abbronza di più ma per quale motivo? In realtà la risposta è semplice. Quando si è immersi nell’acqua ovviamente si entra a contatto con la sua temperatura che sarà ovviamente più bassa rispetto a quella del sole fuori. Quindi abbiamo una minore sensazione di calore sulla pelle e questo alimenta la falsa percezione che non ci si sta abbronzando.

Quindi fate molta attenzione e non pensate che in acqua uno non si abbronza. Ma anzi in alcuni casi si rischia anche di abbronzarsi di più e di avere poi delle spiacevoli ustioni. Per questo mettete sempre la crema anche se siete già abbronzati e mettetela anche se state in acqua.