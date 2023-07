Ma è vero che il nuovo Gratta e Vinci da 10 euro appena uscito è quello con le più alte percentuali di vittoria nel 2023? La risposta è sorprendente

A luglio è uscito, da qualche settimana, un nuovo gratta e vinci. Si chiama New Bonus Tutto per Tutto e quello che si chiedono i giocatori e se convenga comprarlo. Ovvero, se le sue percentuali di vittoria sono le migliori in assoluto. Ebbene, abbiamo provato a confrontarlo con gli altri appena usciti ed ecco la risposta

Il Gratta e Vinci è uno degli strumenti preferiti dagli italiani. Che giocano, con frequenza, spesso esagerando. Con il rischio, quindi, di una patologia tremenda come quella della ludopatia.

Va bene farlo di tanto in tanto, ma dandosi dei limiti. A luglio è uscito un nuovo tagliando che costa 10 euro. Si chiama New Bonus Tutto per Tutto e si può giocare sia cartaceo, sia online. Ma è vero che il nuovo gratta e vinci è quello che offre le migliori percentuali di vittoria? Scopriamolo assieme.

Ecco come si gioca. La speranza è trovare numeri e moltiplicatori

Giocare a New Bonus Tutto per Tutto è molto semplice. C’è una colonna, chiamata Numeri Vincenti, dove sono nascosti 6 numeri che sono quelli da trovare. Poi, occorre grattare le monete che si trovano a destra. Ovviamente, se sotto una moneta si trovassero uno o più numeri vincenti, avremmo vinto la somma corrispondente. Se, poi, grattando il moltiplicatore che si trova sopra le monete dovessimo trovare, ad esempio, X2, X10 o X50, cambia tutto. Infatti, quella somma andrebbe moltiplicata per quel valore.

Ad esempio, se avessimo vinto 10 euro e trovassimo X10, la vincita sarebbe di 100 euro. In più, se dovessimo trovare, sotto le monete, “PER”, vinceremmo la somma dei premi di tutta la giocata, moltiplicata per il valore del moltiplicatore. Infine, se sotto le monete dovessimo trovare la scritta Bonus X2, Bonus X5, Bonus X10, dovremmo grattare il segno corrispondente per scoprire il valore di quella vincita.

Ma è vero che il nuovo Gratta e Vinci New Bonus è il migliore di tutti quelli usciti nel 2023? Ecco la verità

Benissimo, ma arriviamo alla domanda iniziale. New Bonus Tutto per Tutto è il miglior gratta e vinci del 2023, come percentuali di vittoria? La risposta è no. O meglio, se ci limitiamo a quelli da 10 euro, dovremmo dire di sì. Infatti, New Bonus ha 1 biglietto ogni 7,59 vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 20 euro in su.

Come abbiamo visto lo scorso mese, quando abbiamo preso in esame i Gratta e Vinci del 2023, quello da 10 euro, Oro 24 Carati, ha 1 biglietto ogni 8,36 vincente. Quindi, è meglio New Bonus. Anzi, sarebbe la miglior lotteria istantanea del 2023, come probabilità di vittoria, se non fosse per Vinci in Grande. Che è imbattibile con 1 biglietto ogni 4,03 vincente premi superiori alla giocata, ma che costa 25 euro.