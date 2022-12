Ma cosa bisogna fare dell’abete di Natale dopo le feste? Se non lo sai ecco qualche idea

L’albero di Natale risplende di luci e crea un’atmosfera tipica. Ancor più se si tratta di un vero abete. Ecco qualche idea su cosa fare del nostro albero dopo le feste natalizie.

Ogni anno a fine dicembre la magia del Natale inonda le case. Dapprima in Italia il simbolo del Natale era il presepe. Oggi non può mancare l’albero natalizio. Le tradizioni del Nord si sono fatte spazio e il luccichio multicolore dell’albero è il segno della festa.

Saper distinguere un abete da un pino

Piace molto ai bambini ma anche ai grandi che lo addobbano volentieri insieme. Qualcuno preferisce che l’albero sia un vero abete. In effetti sono due gli alberi che si assomigliano, essendo entrambi delle conifere. Si tratta del pino e dell’abete. A volte ci si confonde fra i due, ma c’è un sistema semplice per distinguerli, basta controllare gli aghi. Quelli dei pini escono dal rametto a gruppi, invece gli aghi degli abeti sono singoli, ognuno di loro è collegato in modo individuale al rametto. Molti comunque si chiedono: ma cosa bisogna fare dell’abete di Natale una volta finite le feste?

Perché scegliere un albero vero

Addobbare un albero vero è certamente un’esperienza particolare. Ci mette in contatto diretto con la natura e con quella magia nordica da cui proviene. Tuttavia non tutti acquistano un albero vero, anche per la difficoltà di non saperne cosa fare dopo le feste.

In passato si vendevano le cime degli abeti o dei pini tranciate di netto e ficcate senza radici nel vaso. Oltre a deturpare l’albero, che perdeva così la sua caratteristica punta, era anche un lavoro inutile. Infatti senza radici l’albero non sarebbe sopravvissuto. Bisognava solo buttarlo.

Per l’acquisto di un abete invece meglio rivolgersi ai centri specializzati, come i vivai. Lì sono ben curati e si ha la possibilità di prendere un buon albero. Con circa una cinquantina di euro possiamo portare a casa un vero abete di circa 7 anni.

Ma cosa bisogna fare dell’abete di Natale una volta terminate le feste?

Il vero abete, una volta terminate le feste, si può tenere sia in vaso oppure metterlo in giardino. Trapiantarlo in giardino sarebbe una soluzione davvero ideale per l’albero. Infatti le sue radici potranno espandersi naturalmente e l’albero crescerebbe nelle giuste proporzioni. Tenendolo in vaso, bisognerà rinvasarlo man mano che cresce. In ogni caso ad ogni Natale potremo ammirare la sua bellezza e anche decorarlo.

Invece, se non lo volessimo tenere, potremmo trovare qualche soluzione alternativa. Si potrebbe vedere se un parente o un vicino abbia voglia di prenderlo. Altrimenti non ci resta che restituirlo al vivaio da cui è stato comprato. In questo modo garantiremmo all’albero la migliore attenzione.

Se invece volessimo disfarcene, non ci resterebbe che seguire le regole dello smaltimento. Questi alberelli andrebbero deposti nei punti di ritiro del materiale verde. In ogni città si possono trovare e si può fare riferimento al proprio Comune.