Per ottenere lavoro nella famosa multinazionale non serve avere esperienza ma ecco cosa fare

Basta aprire un giornale o il televisore per scoprire come, al giorno d’oggi, tanti stiano perdendo il proprio posto di lavoro. Una realtà drammatica che sta mettendo in ginocchio tante famiglie che si ritrovano senza una entrata fissa. E non è certo facile, con questa crisi, riuscire a trovare, velocemente, un lavoro.

Anche se, nel 2022, qualcosa si sta muovendo, in positivo. A luglio, infatti, il tasso di disoccupazione, nel nostro Paese, era calato al 7,9%. Con una discesa dello 0,1%. Il dato negativo, però, riguarda i giovani, visto che il loro tasso di disoccupazione è salito, addirittura, al 24%.

Ci sono più offerte di lavoro di quello che potremmo pensare

Insomma, per chi è ancora agli inizi della sua carriera lavorativa, trovare lavoro è sempre più difficile. E anche loro devono fare la spesa, magari cercando di non cadere in certi trucchetti per farci spendere di più. Certo, ormai, in tante famiglie ci si arrangia con il fai da te. A cominciare da molte signore che rinunciano ad andare negli istituti di bellezza, per farsi maschere viso con metodi naturali, ma da fare ad un’ora precisa.

Tornando ai nostri disoccupati giovani, serve esperienza. Che è un problema se uno non riesce a trovare uno straccio di lavoro. Come fa ad accumularla? Un bel problema, che ricorda la famosa questione del gatto che si mangia la coda. Per fortuna, tutto sommato, la situazione non è così negativa. Almeno, non del tutto. Infatti, con un po’ di ricerche in internet, potremmo trovare più offerte di lavoro di quelle che potremmo pensare.

Ecco i requisiti per candidarsi a queste posizioni aperte e non serve essere esperti

Ad esempio, non tutti sanno che per ottenere lavoro nella famosa multinazionale non serve avere esperienza. E stiamo parlando di Amazon, che sta cercando delle figure da inserire in azienda. Per farlo, è sufficiente andare nella pagina Amazon Jobs per scoprire che potrebbe esserci un lavoro anche per chi è un giovane disoccupato. E senza esperienza.

Infatti, Amazon sta cercando dei magazzinieri. In una di queste località come Cividate al Piano (Bergamo), San Salvo (Chieti), Agognate (Novara), Passo Corese (Rieti), Vercelli. Così come a Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza (Torino), Colleferro (Roma), Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo).

Vediamo come funziona. Una volta individuata la località che è più vicina a noi, dobbiamo cliccarci sopra. Vedremo, esattamente, quante figure vengono ricercate. Ad esempio, a Cividale al Piano, al 12 novembre, cercavano magazzinieri.

Per ottenere lavoro nella famosa multinazionale non serve avere esperienza ed è una bella notizia

Contratto a tempo determinato, con turni da fare. Si ha a disposizione parcheggio gratuito. Non serve aver lavorato prima come magazziniere. Saremo formati direttamente sul posto. Tante le mansioni. Come ogni magazziniere, si ricevono i prodotti, si controllano e poi vanno smistati e stoccati. Non solo. Il magazziniere dovrà anche preparare gli ordini ricevuti e spedirli. In pratica, chi riceverà il lavoro, dovrà trattare con ogni prodotto di Amazon.

Decisamente interessante è lo stipendio, visto che stiamo parlando di 1.713 euro lordi al mese (retribuzione lorda di ingresso). Con bevande calde gratuite, buoni pasto e aree dove fare pausa. Basta inviare la candidatura online e senza curriculum. Saremo chiamati per una chiacchierata, in videochiamata, di 15 minuti. E se va tutto bene, ci diranno quando iniziare.