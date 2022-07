Il mese di luglio si sta per concludere. Oggi è venerdì 29 luglio. L’imminente weekend è “da bollino rosso”. Molti infatti si metteranno in viaggio per raggiungere le località di vacanza. Altri, invece, trascorreranno questo ultimo fine settimana a casa, magari perché in ferie ci sono già stati. Sono sempre di più, infatti, le persone che scelgono di fare le ferie in giugno o inizio luglio. Soprattutto se ci si trova in qualche amena località vacanziera, si spera sempre che tutto fili per il verso giusto e che non ci siano imprevisti. Dovunque ci si trovi, vale quindi sempre la pena controllare le previsioni dell’oroscopo.

Questo mese di luglio non era cominciato bene per 4 segni zodiacali. Andiamo invece ora a scoprire come si concluderà. Proprio ieri, la Luna Nuova è entrata nel segno del Leone. Andiamo allora a leggere le future previsioni per scoprire se, e come, questo evento astrologico influenzerà la vita di qualcuno di noi.

Luna Nuova in Leone coprirà d’oro l’Ariete e altri 2 fortunati segni zodiacali

Ovviamente, sarà facile intuire che il transito della Luna in Leone gioverà parecchio a questo segno di Fuoco. Grintosi più che mai, i nati sotto questo segno si stanno impegnando moltissimo sul fronte del lavoro e dello studio. Tutto questo impegno verrà ampiamente ricompensato con grandi soddisfazioni e successi. In campo professionale si prospettano addirittura avanzamenti di carriera e nuove offerte lavorative molto interessanti da valutare. Ottime notizie anche negli affari di cuore. Le coppie di lunga data vivranno un piccante risveglio dei sentimenti. In vista, serate molto intense e indimenticabili.

Vergine

In queste calde giornate di fine luglio, anche il segno della Vergine si riscoprirà determinato ed energico. Animati da un grande entusiasmo, i nati sotto questo segno faranno progetti e investimenti per il loro futuro lavorativo. Nel frattempo, si portano a casa i frutti degli sforzi fatti nei mesi scorsi. Ottimi guadagni e tante soddisfazioni a livello personale. La voglia di progettare investirà anche la sfera sentimentale. In vista, quindi, proposte di matrimonio o di convivenza.

Ariete

L’Ariete affronterà il nuovo mese che sta per cominciare con grande grinta ed ottimismo. Questo atteggiamento positivo si rifletterà benevolmente su tutti gli aspetti della sua vita: lavoro, famiglia, soldi e fortuna. Inoltre, Venere favorirà l’amore. Le coppie che hanno vissuto momenti di tensione troveranno finalmente un po’ di armonia. Per i single, invece, sta per aprirsi una stagione memorabile. Ecco, quindi, quali sono i 3 segni che la Luna Nuova in Leone coprirà d’oro nelle prossime giornate.

