Sta per iniziare una nuova settimana di luglio e anche in questi giorni ci saranno segni più o meno fortunati. La buona sorte, infatti, non bacia indistintamente tutti i segni zodiacali. Alcuni hanno vissuto un inverno difficile ma si stanno riprendendo, mentre per altri le difficoltà stanno per arrivare. Non tutti i segni sapranno affrontare al meglio le peripezie che la vita metterà loro di fronte, per alcuni sarà il momento della verità. Per il Toro e per l’Ariete, ad agosto, si prospettano momenti interessanti, sia dal punto di vista finanziario che sentimentale.

Luglio e agosto di amore per questi 2 segni zodiacali favoriti dall’estate

Le sorprese per i nati sotto al segno del Toro non saranno tutte positive. Per quanto riguarda il lavoro, infatti, ci saranno problemi che potrebbero accentuarsi proprio ad agosto. Meglio evitare di fare scelte azzardate che potrebbero portare a dei repentini pentimenti. Questo, in special modo con riguardo alle finanze. Meglio evitare di spendere troppi soldi in cose non strettamente necessarie. Da un lato, forse, sarebbe preferibile risparmiare in vista delle spese autunnali.

Per quanto riguarda l’amore, invece, non ci saranno particolari mutamenti. Le coppie consolidate non avranno nulla da temere per la loro relazione. Agosto sarà ricco di sorprese e di buone notizie per chi desidera qualcosa di serio e duraturo. Per quanto riguarda i single, invece, non resta che guardarsi attorno perché le sorprese potrebbero arrivare presto. Marte favorisce gli incontri per il Toro ascendente Vergine.

Ariete

Per i nati sotto al segno dell’Ariete, invece, ci saranno grandissime novità. Infatti, dal punto di vista del lavoro, dal 18 agosto potrebbero esserci delle sorprese. Tra queste si inseriscono anche alcune chiusure di contratti che porteranno guadagni nei prossimi mesi. Dal 10 agosto, invece, Venere favorevole darà una mano alle relazioni sentimentali. Per le coppie in crisi sarà necessario un po’ di impegno per salvare la situazione. In alternativa, bisognerà cercare di lasciarsi senza troppi strascichi. Attenzione alle amicizie, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. È vero che ‘la regola dell’amico non sbaglia mai’, come diceva una famosa canzone degli 883 ma conviene comunque guardarsi attorno. Meglio lasciare perdere le relazioni complicate, infatti quelle semplici e tranquille sono le migliori da gestire.

La salute è ottima, ma non bisognerà agitarsi troppo durante le vacanze. Arrivare a settembre rilassati e lucidi è fondamentale per riuscire a ottenere il meglio sul lavoro. Ariete in Sagittario sarà il grande favorito dell’estate specialmente sul lavoro. Infatti, i pianeti favorevoli rendono tutto in discesa. Quindi, luglio e agosto di amore per questi 2 segni zodiacali.

