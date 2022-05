È completamente gratuito il nuovo corso di formazione per operatore socio sanitario per 30 allievi e la domanda va fatta subito

Lo stato di salute del Paese regge in buona parte sull’opera quotidiana e silenziosa delle strutture sanitarie e del personale che le anima. Lo abbiamo sperimentato principalmente nel biennio buio della pandemia, quando il Covid ha messo a dura prova i professionisti del settore. Dai virologi agli infermieri, la macchina sanitaria è entrata nel cuore e nelle case degli italiani.

Per chi da sempre cova il sogno e l’aspirazione di lavorare nell’ambito della sanità, sono aperte le iscrizioni al corso professionale OSS. Sintetizziamo il bando in questione, anticipando solo che è completamente gratuito il nuovo corso di formazione per operatore socio sanitario.

In merito al nuovo corso di operatore OSS

Il soggetto proponente del nuovo corso di formazione professionale per OSS è la società cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII. Siamo nelle Marche, e il corso, della durata di 1.010 ore, si terrà a Porto San Giorgio (Fermo), in via F. Gentili, n. 18.

Il corso mira a formare figure qualificate in ambito sanitario, capaci di far fronte alle esigenze assistenziali dei pazienti. La formazione, infatti, curerà sia le nozioni di base che specifiche rispetto ai settori di intervento dei discenti.

Gli step del percorso formativo

Nel complesso, il corso prevede 550 ore di teoria/pratica, 450 ore di stage formativo e 10 ore di esame. Il percorso formativo prevede diversi formule di apprendimento. Troviamo i principi di igiene e sicurezza sul lavoro (55 ore), le tecniche ed interventi assistenziali e di primo soccorso (50 ore), etc.

L’offerta formativa si rivolge a un numero massimo di 30 allievi occupati e disoccupati. Tra i requisiti minimi di ammissione al corso abbiamo:

il compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso;

il possesso del diploma di scuola dell’obbligo oppure l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Nel caso degli allievi stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana, sia orale che scritta. Tale conoscenza sarà appurata da un test d’ingresso. Manco a dirlo, ai candidati stranieri è richiesto il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

È completamente gratuito il nuovo corso di formazione per operatore socio sanitario per 30 allievi e la domanda va fatta subito

Il percorso formativo, come detto, è completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2021. Le istanze di partecipazione vanno inoltrate tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo della cooperativa. In alternativa può essere inviata tramite PEC all’indirizzo apposito.

La domanda va corredata della copia di un proprio documento di identità e del CV aggiornato. Il termine ultimo per le candidature è fissato al 1° giugno 2022.

Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che fino al 24 giugno è possibile candidarsi ai 224 stage proposti dal Comune di Napoli.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione e all’accertamento medico di idoneità psicofisica alla professione. La selezione si terrà lunedì 6 giugno, alle 9.00, sempre a Porto San Giorgio.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

Lettura consigliata

