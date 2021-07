Per tutti gli amanti del verde, arredare casa con piante e fiori è spesso la scelta ideale. In tal senso, sono molte le piante da appartamento tra cui scegliere e tutte permettono di ottenere un clima fresco e rilassante. In effetti, le piante sono dei complementi di arredo perfetti per dare un tocco in più alla propria casa.

Poi, in generale le piante infondono un senso di calma che fa molto bene contro lo stress ed alcune possono persino purificare l’aria. Continuando a leggere, conosceremo una pianta perfetta per decorare il proprio soggiorno o salotto.

L’uccello bianco del Paradiso è la pianta perfetta per impreziosire il soggiorno

La pianta di Strelitzia Nicolai è una pianta perenne originaria del Sudafrica molto simile al banano soprannominata Uccello bianco del Paradiso. Questa pianta è ideale per decorare casa e possiede splendide foglie di un verde luminoso, grandi e generalmente disposte a ventaglio. Inoltre, la particolarità di questa pianta sono gli splendidi fiori grandi e bianchi, con corolle azzurre ed una spata coriacea color porpora o blu scuro.

Questa pianta appartiene alla grande famiglia delle Streliziaceae ed è perfetta sia da tenere in casa che all’esterno, in terrazzo o in giardino. Essendo originale del Sudafrica, la pianta ama il caldo e per questo non patisce le torride temperature estive anzi predilige un’esposizione al sole tutto l’anno. Eppure, curiosamente, questa pianta entra in riposo vegetativo proprio in estate.

Come prendersi cura di Strelitzia Nicolai

L’uccello bianco del Paradiso è la pianta perfetta per impreziosire il soggiorno o il terrazzo e come accennato ama essere esposta in pieno sole. Inoltre, per l’irrigazione, si consiglia di bagnare la pianta solo quando la terra è secca, mantenendo sempre il terreno leggermente umido, ma senza ristagni. Questo vale per tutto l’anno, tranne che per i mesi estivi in cui la pianta è in riposo vegetativo e necessita di meno acqua.

Come accennato, la Strelitzia Nicolai ama il caldo, ma fortunatamente non è troppo sensibile al freddo. Infatti, inizia a soffrire solo se tenuta a temperature inferiori a 5 gradi. In aggiunta, ha bisogno di essere concimata 1 volta al mese, con del concime liquido, per non andare incontro a carenze.

Per cui, la Strelitzia Nicolai è la pianta ideale per abbellire ed impreziosire sia gli ambienti interni che esterni della casa.