L’Oscar per la miglior marca di pasta in Italia va a… Scopri se tra le prime 10 c’è anche quella che mangi tu

Altroconsumo ha pubblicato, qualche settimana fa, una classifica delle migliori marche di pasta in Italia. Il tutto, dopo aver fatto un test molto scrupoloso ed anonimo per decretare, tra le tante marche vendute in Italia, quelle di una qualità migliore. Tanti i parametri che sono stati considerati ed ecco il risultato finale.

Sapete quanti chili di pasta mangia, in un anno, un italiano? Ebbene, ognuno di noi ne mangia ben 23,1 chilogrammi. E sappiate che nessun Paese al Mondo ha una media così alta.

Del resto, se all’estero, oltre che per la pizza, siamo famosi anche per la pasta, un motivo ci sarà. Rinunciamo a molto, ma non alla tazzina di caffè e al nostro bel piatto di pastasciutta. Non importa di che formato o come viene condita. Che sia al sugo o con burro e formaggio, ai funghi o con il ragù, la pasta, almeno una volta al giorno, non ce la facciamo mancare. Anche quella al pesto, ovviamente, facendo attenzione a non commettere errori imperdonabili che ancora in tanti fanno. Un po’ come sbagliare ad usare lo scolapasta.

Perfetto! Però, verrebbe da dire, c’è pasta e pasta.

Ecco il test fatto da Altroconsumo per scoprire la miglior pasta venduta in Italia

Altroconsumo ha fatto, di recente, un interessante test su 34 marche di pasta. In particolare, 12 marche erano di penne e 22 marche di spaghetti. Per testare i campioni di pasta, Altroconsumo ha esaminato diversi parametri. In particolare, il peso netto reale e il contenuto di proteine (più è alto meglio è), furosina, micotossine (sostanze naturali tossiche) e pesticidi. Ogni campione, poi, è stato sottoposto a una prova di cottura e assaggio, anonima, da parte di chef esperti.

Vediamo, allora, i risultati, partendo dalle penne integrali. Al decimo posto troviamo Barilla Integrale Penne Rigate da 500 grammi, che ha avuto un voto globale di 47/100. Nono è Conad Integrale Penne Rigate Trafilate al Bronzo (54). Ottava posizione per Misura Pennette Rigate Trafilate al Bronzo (56). Settimi e sesti sono Carrefour Penne Rigate Integrali n° 37 (58) e Garofalo Integrale Biologica Penne Ziti Rigate (valutazione 59).

Queste sono le prime cinque marche tra le penne e la classifica degli spaghetti

Tra i primi cinque, ecco La Molisana Le Integrali Penne Rigate n° 20 (59) e Voiello Penne Rigate Integrali n. 155 (64). Sul gradino più basso del podio è Rummo Bio Integrale Penne Rigate n° 66 (65). Secondo posto per Sgambaro Bio Penne Rigate n. 45 Grano Duro Decorticato (74). Vince, tra le penne, come migliore pasta, Libera Terra Il Giusto del Grano Penne Rigate Integrali Biologiche (79).

Scopriamo ora l’Oscar per la miglior marca di pasta in Italia, per quanto riguarda gli spaghetti, assegnato da Altroconsumo. Decimo posto per Alce Nero Spaghettoni Varietà I Grano Cappelli Biologico con una valutazione di 72/100. Nona è la Pasta Reggia Spaghetti 19 (73). Ottavo, invece, La Marca del Consumatore Questi Spaghetti Remunerano il Giusto Prezzo ai Produttori di Grano (73). Settimo, Pastificio Liguori di Pasta di Gragnano IGP (74) e sesto è De Cecco Spaghetti n° 12 (74).

L’Oscar per la miglior marca di pasta in Italia per gli spaghetti è stato assegnato a…

Quinta posizione per Granoro Dedicato Spaghetti n° 180 (75). Quarto è La Molisana Spaghetti 15 (77) che è sotto Armando lo Spaghetto, terzo con valutazione 77. Secondo posto per Italiamo (Lidl) Spaghetti di Gragnano IGP, che ha ottenuto 78.

L’Oscar per la miglior marca di spaghetti, secondo Altroconsumo, va a Barilla Spaghetti al Bronzo, che ha ottenuto 79 come punteggio. Ovvero, ha preso 79 come, tra le penne, Libera Terra Il Giusto del Grano Penne Rigate Integrali Biologiche. Sono queste due, in assoluto, le migliori paste.