I 5 segni zodiacali che troveranno l’amore quest’anno secondo l’oroscopo e 2 non ci speravano più!

Il nuovo anno è iniziato ed è il momento di chiedere a stelle e pianeti le novità più importanti sul fronte dell’amore. Per 5 segni zodiacali ci sono incredibili notizie: potrebbe arrivare la persona che cambia davvero la vita. È il momento di capire se ci siamo anche noi tra i segni che vivranno i prossimi 12 mesi con gli occhi a forma di cuore.

Gennaio è da tradizione il mese dei buoni propositi. Nei primi giorni dell’anno ci poniamo degli obiettivi e fissiamo i traguardi da raggiungere. Per molte persone uno degli obiettivi è quello di trovare la persona giusta con cui condividere la propria vita. E l’oroscopo annuale annuncia una svolta nel campo sentimentale per alcuni fortunati di noi. È il momento di scoprire i 5 segni zodiacali che troveranno l’amore quest’anno. Due di loro avevano addirittura abbandonato le speranze.

Arriva la persona giusta per Vergine e Ariete

I primi 3 mesi dell’anno saranno meravigliosi per due segni zodiacali: la Vergine e l’Ariete. I Vergine non saranno soltanto tra i più fortunati per quanto riguarda soldi e lavoro ma entro marzo potrebbero incontrare una persona davvero importante. E in più si metteranno alle spalle tutte le paranoie e i pregiudizi per godersi al massimo la nuova relazione amorosa.

Da gennaio a maggio faranno faville anche i fortunatissimi Ariete. Giove e Venere amici favoriscono gli incontri per i single. Uno di questi incontri potrebbe rivelarsi quello che si trasformerà nella storia della vita.

Cancro e Sagittario vivranno una primavera da sogno

La primavera è la stagione dell’amore per antonomasia. E quest’anno sarà davvero così anche per Cancro e Sagittario.

I Cancro sono reduci da anni di delusioni e rapporti che si sono rivelati dei veri e proprio fallimenti. Ma il disincanto e il cinismo verranno spazzati via a partire da marzo dall’accoppiata Saturno-Giove. I nati sotto questo segno ritroveranno la propria autostima e troveranno una persona che pian piano li porterà a recuperare fiducia nell’amore.

Per i Sagittario, invece, il 2023 rappresenta un foglio bianco tutto da scrivere. Soprattutto per i single. Dopo mesi e mesi di avventure e storie brevi i Sagittario cercano un partner per costruire qualcosa di importante. Probabilmente, seppur tra qualche difficoltà, lo troveranno con l’arrivo della bella stagione.

I 5 segni zodiacali che troveranno l’amore quest’anno: matrimoni in vista per gli Scorpione

Nessuno lo avrebbe mai detto, e probabilmente nemmeno loro, ma il 2023 potrebbe essere l’anno del matrimonio per gli Scorpione. Gli Scorpione sono famosi per essere tra i segni zodiacali “allergici” alle relazioni durature e per non credere all’amore eterno. Ma nei prossimi mesi saranno costretti a ricredersi.

Giove e Venere andranno a braccetto e benediranno sia le relazioni stabili che quelle nate da pochi mesi. In entrambi i casi si riveleranno importanti e destinate a durare per molti anni o per tutta la vita.