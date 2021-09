L’oroscopo della settimana vede Pesci e Leone al top della forma

In questi giorni le stelle sono particolarmente favorevoli per i nati sotto un segno di fuoco e sotto uno d’acqua. Per scoprirne di più basta continuare a leggere.

Per quanto riguarda gli altri segni, invece: c’è chi potrà voltare pagina dopo una storiella estiva, chi sta aspettando una promozione e chi invece può finalmente rimettersi in gioco. Ecco cosa riservano le stelle ai dodici segni dello zodiaco per i prossimi giorni. Scopriamo insieme.

Ariete. In amore chi si sente trascurato inizierà a nutrire dubbi sul partner. È tempo di riflettere sul futuro. Sul lavoro, invece, è il momento giusto per pianificare. Salute: serve il weekend per ricaricarsi.

Toro. In amore, non dimenticare di prendersi cura del partner. Sul lavoro, meglio rallentare e focalizzarsi sul riposo e su altri aspetti della vita. Salute: attenzione allo stress. Staccare nel fine settimana.

Gemelli. In amore c’è bisogno di leggerezza e svago. Sul lavoro, è il momento di azzardare con un progetto a lungo rimandato. Salute: c’è un carico di energia da sfruttare.

Cancro. In amore scarseggia la tranquillità. Cercare i compromessi. Sul lavoro, pensare a progetti a lungo termine. Prendere contatti che torneranno utili. Salute: importante scaricare la tensione.

Leone in formissima

Leone. In amore, occhio a un’attrazione fatale. Fidarsi del proprio istinto. Sul lavoro, invece, l’impegno sta per essere premiato. Salute: tante energie tutte da usare.

Vergine. In amore, attenzione a non pretendere troppo. Sul lavoro, staccare la spina anche per poco per evitare l’annullamento. Salute: è il momento di riposarsi e dedicarsi alla famiglia.

Bilancia. In amore, bando alla delusione per ripartire: è il momento giusto. Sul lavoro, non è il momento di arrendersi: la ruota girerà. Salute: tenere alto l’umore per evitare doloretti inutili.

Scorpione. In amore, attenzione a non esagerare con la gelosia. Sul lavoro, invece, è meglio cercare il compromesso e la collaborazione. Salute: basta fare gli attaccabrighe!

L’oroscopo della settimana vede Pesci e Leone al top della forma

Sagittario. In amore, è la settimana giusta per vivere alla grande i sentimenti. Sul lavoro, è il momento di affidarsi ai colleghi: ne varrà la pena. Salute: la debolezza passeggera passerà col cambio di stagione.

Capricorno. In amore, bisogna cercare di capire cosa non sta funzionando. Sul lavoro, è il momento giusto per un nuovo progetto. Salute: la stanchezza non è fisica ma mentale. Riposo nel fine settimana.

Acquario. In amore, nulla va dato per scontato. Sul lavoro, pazienza nell’attendere sviluppi: la noia è nemica, come l’avventatezza. Salute: successi per chi fa sport agonistico.

Infine, ci sono i Pesci. I favoriti della settimana. Pieni di creatività. In amore sensazione di invincibilità: è il momento di fare progetti a lunga scadenza. Sul lavoro, invece, ci saranno molti apprezzamenti, ma attenzione a non esagerare. Salute: ottimismo e fiducia per capire come stare ancora meglio.

Come abbiamo visto, quindi, l’oroscopo della settimana vede Pesci e Leone al top della forma. Questi, invece, sono i due segni favoriti a settembre secondo l’oroscopo celtico.