La primavera è appena cominciata e di fronte a noi abbiamo una nuova stagione ancora tutta da scrivere.

Come saranno le nuove pagine di questo diario che è la nostra vita?

Per alcuni magari continuerà la solita routine, ma per altri potrebbe essere un momento di rinascita, mettendo una pietra sopra l’inverno.

Tuttavia, per avere qualche piccola anticipazione potremmo dare una sbirciatina all’oroscopo e al futuro dei suoi 12 divi.

Sul versante love story, in questo articolo precedente abbiamo visto che sarà una primavera ricca d’amore per Acquario e altri fortunatissimi, ma non per Leone e altri 3 segni.

Tuttavia, senza volare troppo in là con i mesi, cosa succederà in questa primissima settimana primaverile?

Andiamo a scoprirlo nell’articolo di oggi.

Combinazioni astrali

Il cielo di questa penultima settimana di marzo farà da sfondo a un cambiamento decisivo.

Il Sole fa le valigie e parte verso una nuova destinazione: lascia i Pesci e arriva dall’Ariete.

Questo passaggio non favorirà solo i nati dal 21 marzo al 20 aprile ma influenzerà positivamente anche gli altri segni di fuoco, dando tanta energia.

Un altro cambiamento significativo vede protagonista la Luna che si sposterà dallo Scorpione verso il Capricorno, facendo compagnia a un Plutone che regala forte magnetismo.

Mercurio, invece, il pianeta degli affari, sarà un po’ ipocrita.

Ad alcuni segni metterà il bastone tra le ruote mentre con altri sarà particolarmente generoso.

L’oroscopo della settimana premia Ariete, Leone e Capricorno ma prosciuga fortuna e soldi dalle tasche di questi 2 segni sfortunatissimi

Questi primi sette giorni di primavera vedranno trionfare due segni di fuoco e uno di terra.

Innanzitutto, l’Ariete, protetto da Mercurio e illuminato dal Sole che ricarica le pile dopo un inizio anno non propriamente stellare.

Sarà un successone praticamente in ogni ambito dell’oroscopo, dalla salute, all’amore, al business, famiglia inclusa.

Niente parenti serpenti all’orizzonte, niente discussioni con il partner o con i colleghi, ma semplicemente un periodo super fortunato e sereno.

Inoltre, sarà il momento per prendere qualche decisione importante facendosi guidare dall’intuito e dall’impulsività che questa volta dovrebbero guidare per il meglio.

Anche i nati sotto il segno del Leone beneficeranno del Sole in Ariete.

L’oroscopo parla di un vero e proprio periodo di svolta che avverrà nella quotidianità.

Infine, brillerà anche il Capricorno grazie all’influsso della Luna e a un Mercurio che smette di essere dispettoso.

In particolare, si prospetterebbero cambiamenti in ambito lavorativo.

I due sfortunatissimi

Quindi, l’oroscopo della settimana premia Ariete, Leone e Capricorno.

Lo stesso, però, non si potrebbe proprio dire per altri due segni dimenticati dalla fortuna e dal “dio denaro”.

Per i nati sotto il segno della Bilancia sarà un momento di incertezze, dove fare i conti con alcune novità improvvise.

Mercurio ostacolerà soprattutto le giornate lavorative e la Luna potrebbe portare un certo nervosismo.

Per concludere, anche il segno della Vergine sarà vessato da Mercurio e Luna che metteranno a dura prova la pazienza in una fitta serie di questioni familiari.