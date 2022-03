È arrivata la primavera, ma alcuni frutti e verdure non mancano mai sulla nostra tavola, anzi sono proprio un classico. Come le mele, molto amate e apprezzate dai grandi e dai bambini, sono un frutto tipicamente invernale di cui non faremmo mai a meno neanche in primavera. Eppure in molti casi possono stufarci. Non sempre hanno un gusto fresco e piacevole, soprattutto se siamo a fine stagione.

Al forno, in padella e nelle torte

Sono un frutto molto versatile, con cui si può fare veramente ogni tipo di dolce. Dalla famosa torta alle mele che tutte le nonne hanno fatto assaggiare ai loro nipotini, fino allo strudel, alla composta. Ma anche cotte al forno sono deliziose e sono un potente lassativo. Eppure, dicevamo, potrebbero davvero risultarci indigeste se non sappiamo come cucinarle. Ecco perché potremo preparare una crema adatta sia come dolce al cucchiaio sia come ripieno per torte e brioche varie. Prepariamola così.

Ingredienti:

2 mele;

200 ml di acqua;

2 uova;

60 g di zucchero;

30 g di maizena;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Laviamo le mele e togliamo la buccia accuratamente. Dividiamole in due o più parti ed eliminiamo la parte centrale. Per la preparazione di questo dolce, sarà bene togliere il torsolo nel migliore dei modi affinché non rimangano residui.

Prendiamo una pentola e aggiungiamo la quantità d’acqua indicata negli ingredienti e mettiamo a bollire le mele. Nel giro di pochi minuti, le mele dovrebbero apparire cotte. Quando reputeremo che siano ben morbide, potremo fare una bella passata utilizzando un mixer o un frullatore ad immersione. Otterremo una crema mediamente densa.

In una terrina a parte, sbattiamo le due uova e aggiungiamo lo zucchero. Appena questi due ingredienti saranno ben incorporati, aggiungiamo anche la maizena e amalgamiamola bene.

Non le solite mele cotte senza zucchero ma con questa dolce crema tutti si leccheranno i baffi a più non posso

Quando il composto sarà pronto, versiamo il tutto nella pentola dove abbiamo frullato le mele e, dopo averlo aggiunto, cuociamola a fuoco lento facendo incorporare bene tutti gli ingredienti. In pochissimi minuti si dovrebbe formare una crema liscia, densa e profumata. Appena la cottura sarà ultimata, aggiungiamo il cucchiaino di cannella continuando a mescolare. Poniamo dentro delle mini ciotole o in un contenitore più grande, e aspettiamo che si raffreddi ricoprendo il tutto con uno strato di pellicola per evitare che si formi una patina.

Questo dolce profumato potrà essere conservato in frigo fino a due giorni, ma sarà bene consumarlo fresco perché è davvero delizioso. Così prepareremo non più le solite mele cotte senza zucchero ma un dolce al cucchiaio che sorprenderà tutti.