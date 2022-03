Il mese di marzo è ormai entrato da qualche settimana e probabilmente alcuni di noi non avranno ancora riorganizzato gli spazi esterni. Se ciò è avvenuto per mancanza di tempo o pigrizia poco importa, è necessario rimediare il prima possibile e ritrovarsi in breve tempo un balcone o un terrazzo che assomigli a un paradiso.

Su quali piante e fiori far ricadere la scelta

È possibile sbizzarrirsi in molti modi per ristrutturare e ripensare il nostro spazio esterno. Non mancano le occasioni per far visita ai centri specializzati e farsi venire voglia di comprare veramente di tutto. Però, se ci riflettiamo bene, la primavera è un’esplosione di colori e di vita e finiremo con il creare confusione e un vero pasticcio, se non decidiamo in fretta che tipo di abbellimento dare.

E dato che le piante e i fiori sono tutti bellissimi, per cui scegliere è difficile, noi consigliamo di mantenersi su colori neutri che possano abbinarsi anche con qualche fiore più eccentrico.

Tra tutti i colori, quello che caratterizza la primavera è il giallo. In commercio esistono molti fiori e piante che sbocciano fiorendo con questo colore vivo e acceso.

La primula è il tipico fiore primaverile e può essere anche di color giallo intenso o paglierino. Essa appartiene alla famiglia della Primulacee che contiene moltissime specie, circa 500, e possono essere sia erbacce che perenni. Sul mercato troveremo davvero diverse possibilità di acquisto. Questo fiore non richiede molte attenzioni, ma desidera stare in una zona all’ombra e con un terriccio bene irrigato. Consigliamo la primula obconica per avere una fioritura perenne, che va da novembre a fine maggio.

Gialli e con fioritura perenne sono questi i 3 fiori che anche a fine marzo arricchiranno i nostri balconi rendendoli bellissimi e accoglienti più che mai

Il ranuncolo, tipico fiore da bouquet da sposa, è una pianta perenne caratterizzata da un giallo intenso. Anche se sul mercato è possibile trovarlo di altri colori, il ranuncolo nasce con questo colore intenso. Si narra che questo fiore venisse donato alla Madonna durante la Settimana Santa e che fu Gesù a crearlo, rubando delle stelle dal firmamento da donare a sua madre sotto forma di fiori. Ottimo per riempire angoli e vasi di giardini, terrazzi e balconi, il ranuncolo non deluderà nessuno.

Infine siamo ancora in tempo per piantare i bulbi di narciso, che fioriranno entro maggio se li coltiveremo subito in vaso. Questo fiore perenne prende il nome dal mito greco del giovane ragazzo Narciso, che a causa della sua vanità annegò nell’acqua in cui amava specchiarsi. Dalla sua triste storia nacque questo bellissimo fiore color giallo, molto facile da coltivare e resistente al freddo. Ecco perché se piantiamo un narciso adesso, potremmo goderne anche l’anno prossimo.

Questi fiori gialli e con fioritura perenne sono tra i più belli che la primavera possa offrirci, prendiamo in considerazione di coltivarli subito se non abbiamo ancora deciso come rivestire di primavera il nostro balcone.