L’oroscopo del fine settimana dice che per Gemelli e Cancro l’amore andrà a gonfie vele, mentre questi due segni rischiano la rottura con il partner  

In genere, nel week-end, è il momento nel quale riusciamo a coltivare le nostre relazioni amorose. Lontano dal lavoro, ci prendiamo finalmente il tempo per stare insieme a chi amiamo. Le stelle, però, a volte, ci consigliano di essere prudenti, perché potremmo avere delle brutte sorprese.

L’oroscopo del fine settimana dice che per Gemelli e Cancro saranno giorni pieni di amore e notizie positive. Diverso il discorso se siamo nati in uno dei due segni con stelle contrarie. Faremmo bene a non sottovalutare, in questo caso, alcuni segnali dei nostri partner.

Mercurio in Pesci impone, all’Ariete, di essere prudente. Saremo più nervosi. Sfruttiamo il fine settimana per cercare di capire chi, tra i nostri amici, sia sincero e chi no. E, soprattutto, se sia quella la persona giusta con la quale andare a vivere.

Per i nati del Toro sarà, invece, un weekend dove ci faremo trascinare dagli altri. Anche in amore, tenderemo a subire le scelte del nostro compagno e non sempre è un bene. Addirittura, potremmo arrivare anche alla rottura.

I Gemelli farebbero bene a dichiarare il proprio amore

Buone notizie per i Gemelli, soprattutto per gli affari di cuore. È il momento di dichiararsi, perché le stelle sono tutte dalla nostra parte e i sentimenti saranno finalmente ricambiati.

Anche per il Cancro gli affari di cuore promettono bene. Non come per i Gemelli, ma le possibilità di coronare il nostro sogno d’amore sono tante. A meno che la persona amata sia dell’Ariete.

Il Leone farà bene ad essere più prudente perché sono tanti i segni contraddittori che mineranno le nostre certezze. E se ci faremo condizionare da cose dette e non dette, potremmo anche arrivare ad una lite con conseguenze drastiche.

La Vergine farebbe bene a non guardarsi sempre indietro. Il passato è passato e il futuro, già da questo fine settimana, potrebbe portarci buone notizie anche negli affari. Non saranno, comunque, giorni semplici per noi.

Se siamo nati sotto la Bilancia è il momento, nel week-end, di aprirci con l’amico più fidato. Le stelle, in amore, ci sorridono, ma non per questo dobbiamo fare scelte sbagliate. Facciamoci consigliare.

Per lo Scorpione le buone notizie sono soprattutto, nel campo del lavoro. Il fine settimana è il momento propizio per incontrare qualcuno che ci vorrebbe nella sua azienda. Cambiare non sempre è sbagliato.

Riposo è la parola chiave per il Sagittario. Che non vuol dire non fare nulla, ma affidarsi alle coccole del partner, rilassandoci. Ne abbiamo bisogno.

Amore a gonfie vele per il Capricorno, a differenza degli affari che non ci stanno sorridendo. Siamo, però, nel week-end e pensiamo solo al cuore.

Per l’Acquario sono giorni di incomprensioni. Inutile essere così gelosi, perché dovremmo imparare a fidarci dell’altro. O sarà rottura.

Se siamo dei Pesci allora dobbiamo aprirci e finalmente condividere i nostri sentimenti. È un ottimo momento per noi.