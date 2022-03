Aeffe si colloca al 26-imo posto nella classifica dei top performer di Piazza Affari nell’ultimo anno con un rialzo del 75%. Un risultato lusinghiero che sconta un ribasso del 35% rispetto ai massimi segnati a inizio anno. Un risultato ottimo sia in assoluto sia relativamente alla media del settore di riferimento che ha visto un rendimento negativo del 2,4%.

Nonostante le tribolazioni dell’ultimo trimestre, però, la chiusura di questa settimana potrebbe regalare un futuro migliore agli azionisti di Aeffe. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero recuperare in chiusura di settimana l’importantissimo livello in area 1,84 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si potrebbero creare i presupposti per un’accelerazione rialzista che troverebbe conferma in una chiusura settimanale superiore a 2,276 euro. L’obiettivo più probabile in uno scenario di questo tipo si collocherebbe in area 3,296 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si troverebbero in area 4,946 euro, prima, e area 6,60 euro, poi.

Qualora, invece, la settimana in corso dovesse chiudere sotto area 1,84 euro l’obiettivo più probabile si collocherebbe in area 1,27 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo Aeffe

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza semplice. Quasi tutti gli indicatori che si basano sui multipli di mercato, infatti, esprimono una forte sopravvalutazione del titolo Aeffe. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che allo stato attuale esprime una sottovalutazione del 50%.

Un altro aspetto che non va trascurato è il miglioramento dello scenario futuro su Aeffe da parte degli analisti. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo così come le stime di redditività per i prossimi esercizi. Gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 70% circa.

La chiusura di questa settimana potrebbe regalare un futuro migliore agli azionisti di Aeffe: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 9 marzo a 1,936 euro in rialzo del 3,09% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Perché le Borse esplodono al rialzo, Piazza Affari vola del 7% in una seduta e questo titolo schizza del 12%