Basta con le pulizie in 20 minuti ogni giorno, è questo il modo per tenere casa sempre profumata e risparmiare in modo intelligente

Esistono davvero tantissimi modi per profumare gli ambienti di casa. Per chi ancora non lo sapesse, alcune piante miracolose aiutano a migliorare notevolmente l’aria degli ambienti vissuti, grazie alle loro molteplici proprietà benefiche. Ma, spesso, contro l’odore del fumo o gli odori della cucina, ricorriamo alle candele profumate, che sono un ottimo escamotage per ovviare al problema della puzza di umido o di fritto. Ma se ci dicessero che in pochissimi minuti potremmo fare da noi delle deliziose candele? Usando dei semplici materiali di scarto e spendendo meno di 5 euro, potremmo profumare la casa risparmiando davvero tantissimi soldi.

Usiamo anche bustine da tè usate e resti di vecchie candele

Ingredienti necessari:

cera vegetale, animale o riciclata;

burri vegetali ed oli;

oli essenziali;

coloranti.

La cera vegetale si può trovare in commercio in moltissime forme e soprattutto con costi abbastanza abbordabili. La più consigliata, soprattutto per i principianti, è quella d’api che si può trovare anche a meno di 5 euro. Se invece abbiamo in casa cere di vecchie candele, possiamo tranquillamente utilizzare quelle, esattamente come facevano le nostre nonne. I burri e gli olii essenziali, invece, hanno lo scopo di rendere la cera maggiormente modellabile e lucente. La quantità degli oli deve essere uguale al 50% del peso totale, poiché in caso contrario potrebbe bruciare troppo rapidamente. Le essenze sono quelle che garantiscono profumo alle candele e si possono fare davvero con qualsiasi cosa.

Per esempio, perché non usare delle gocce di lavanda? La quantità non deve superare il 5% del peso totale. Infine, solo nel caso in cui volessimo creare una candela colorata, allora avremo bisogno di coloranti naturali che in commercio si trovano sotto forma di polvere o perle. In alternativa si possono usare delle pratiche bustine da tè, che coloreranno la candela di rosso, giallo o verde a seconda del gusto.

Basta con le pulizie in 20 minuti ogni giorno, è questo il modo per tenere casa sempre profumata e risparmiare in modo intelligente

Ma vediamo come amalgamare tutti questi ingredienti. La prima cosa da fare è mettere la cera in un pentolino e scioglierla su una fiamma bassa. Si potrebbe anche optare per scaldarla a bagnomaria, evitando così di bruciarla. Inseriamo, quindi, lo stoppino nella cera sciolta e mettiamolo da parte ad asciugare. Aggiungiamo il colorante e gli oli essenziali. Prendiamo, quindi, uno stampino di acciaio e versiamo dentro il prodotto e posizioniamo al centro di ognuno lo stoppino. Mettiamo gli stampini in freezer per qualche minuto in modo da velocizzare la solidificazione, ed ecco che la candela è pronta per essere accesa e profumare completamente tutta la casa. In questo semplicissimo modo diremo basta, una volta per tutte, con le pulizie in 20 minuti tutti i giorni.