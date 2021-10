Se ogni volta che arrivano le bollette sono dolori, qualche colpa potremmo avercela anche noi. A volte, infatti, commettiamo alcuni errori stupidi senza neanche accorgercene che, però, possono far balzare la bolletta alle stelle.

Succede soprattutto con gli elettrodomestici più utilizzati. Frigorifero, forno, lavatrice e lavastoviglie regalano gioie e dolori. Questi ultimi sono legati soprattutto ai soldi che bisogna spendere a causa, appunto, di una bolletta o per eventuali guasti tecnici. In merito a questo, facciamo attenzione a questo rumore nella lavatrice, perché potrebbe preannunciare un grave danno interno.

Le gioie infinite, invece, sono legate soprattutto al risparmio di tempo che ci garantiscono. Quante volte avremmo preferito rilassarci a guardare la TV invece di lavare i piatti? Con la lavastoviglie il problema è presto risolto, anche se a volte i risultati non sono sempre eccellenti.

A tal proposito, infatti, abbiamo svelato che non è solo il calcare, ma è questo il principale colpevole che rende i nostri bicchieri opachi nella lavastoviglie. Oltre a questo, però, come dicevamo, i dolori sono legati alle cifre che vediamo sulle bollette. Scopriamo, quindi, come risparmiare parecchi soldi in bolletta per evitare sprechi quando usiamo la lavastoviglie.

I 3 trucchetti salvaportafoglio per limare la bolletta dell’elettricità ed evitare gli sprechi con la lavastoviglie

Il primo dettaglio a cui dobbiamo fare attenzione è la pulizia della lavastoviglie.

Sembrerà strano pensare di dover lavare un elettrodomestico nato e pensato per lavare a sua volta, e invece è proprio così. Tenere pulita la propria lavastoviglie non servirà solo a eliminare il calcare residuo, proteggendo, quindi, le nostre stoviglie e la nostra salute.

In realtà, tenere la lavastoviglie pulita la renderà più efficace. Impariamo, quindi, a utilizzare un anticalcare specifico e a controllare anche la pulizia di filtri e guarnizioni.

Attenzione a scegliere il programma corretto

La maggior parte delle volte avviamo la lavastoviglie sempre con lo stesso programma, senza neanche pensarci due volte. La realtà è che, se i piatti non sono esageratamente sporchi, l’ideale sarebbe utilizzare un programma ecologico.

In questo modo le temperature saranno più basse e i consumi saranno inferiori. Ricordiamoci, infatti, che maggiore sarà la temperatura dell’acqua, maggiore sarà la nostra spesa.

Inoltre, è importante sottolineare che una temperatura più bassa non equivale a una pulizia minore. Le nostre stoviglie, al termine del lavaggio, saranno comunque perfettamente pulite e pronte per l’utilizzo.

Dovremmo utilizzare la lavastoviglie solo in questi casi

La regola più importante per sfruttare al meglio la propria lavastoviglie è quella di avviarla solo quando è a pieno carico. Esattamente come per la lavatrice, avviare la lavastoviglie quando non è carica corrisponde a un errore.

Al contrario, però, lo è anche caricarla esageratamente. Ecco perché è importante rispettare il giusto carico della lavastoviglie, inserendo piatti, bicchieri, posate e altri oggetti solo negli spazi preposti. Ed ecco svelati i 3 trucchetti salvaportafoglio per limare la bolletta dell’elettricità ed evitare gli sprechi con la lavastoviglie.

Infine facciamo attenzione anche a questo errore che facciamo tutti quando carichiamo la lavastoviglie e che ci fa perdere un sacco di soldi.