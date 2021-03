L’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha deciso di proseguire con il piano investimenti nonostante le evidenti difficoltà economiche del comparto. Ebbene, c’è l’occasione per 600 persone di lavorare nei trasporti locali grazie ad un programma massivo di assunzioni.

Il gruppo Atm ha la necessità di inserire centinaia di nuove risorse in diversi ambiti aziendali. Le figure professionali sono innumerevoli: dal conducente di mezzi, agli addetti alla manutenzione, a professionisti informatici e ingegneri.

Non è più un lavoro solo per uomini

La campagna di recruiting è iniziata da pochi giorni e punta anche al miglioramento del “gender balance”. Questo settore ha sempre avuto una connotazione prettamente maschile, invece l’intento dei vertici aziendali è di avvicinare le donne a questa nuova opportunità di lavoro.

Quanti posti sono disponibili

L’azienda prevede di inserire nel proprio organico 600 persone con svariati profili professionali, da quelli più operativi e tecnici fino all’inserimento di neolaureati.

Infatti l’azienda ha necessità di rimanere al passo con i tempi affrontando con adeguate risorse la sfida della digitalizzazione. L’intero settore dei trasporti, a seguito dell’emergenza sanitaria, è in continua evoluzione per via del cambiamento della domanda di mobilità e per lo sviluppo tecnologico.

Come candidarsi

L’azienda di trasporti ha aperto una sezione all’interno del proprio portale per consentire la consultazione delle posizioni aperte. Chi ha interesse a lavorare in ATM deve sapere che ci sono 44 profili professionali disponibili. La modalità per tentare di entrare a far parte dell’azienda trasporti è molto semplice, basta candidarsi inserendo il proprio curriculum.

Come avviene la selezione

Il processo di selezione rispetterà queste fasi: analisi dei curricula, due colloqui di approfondimento per le candidature ritenute maggiormente idonee, in modo da coniugare al meglio competenze e capacità individuali. Successivamente, le persone meritevoli saranno sottoposte a visita medica per accertare l’idoneità al ruolo.

L’occasione per 600 persone di lavorare nei trasporti locali

L’accertamento della idoneità sanitaria alla mansione non preannuncia la sicura assunzione. Solo dopo questo step i candidati prescelti avranno l’opportunità di firmare il definitivo contratto di assunzione.