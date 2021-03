È capitato a tutti di ritrovarsi calzini ancora macchiati o duri al tatto dopo il lavaggio. E possiamo ritenerci fortunati se ne scoviamo una coppia ancora appaiata. Ebbene ecco una mini-guida esaustiva su come ammorbidire i calzini e farli durare più a lungo senza spaiarli.

Dunque se ci si pensa, la natura stessa del calzino, chiuso in una scarpa e sempre sotto il nostro peso, gli impone una vita difficile. Tuttavia con i dovuti accorgimenti possiamo allungarla e far sì che i calzini rimangano morbidi come appena acquistati.

Il primo vecchio trucco, conosciuto da molti, consiste nel dotarsi di molte paia di calzini uguali. In questa maniera, se uno solo dovesse rovinarsi, si potrà sostituire facilmente con un altro identico. È inoltre particolarmente importante procedere al lavaggio appena possibile. Infatti, un paio di calzini molto sporchi richiederebbe più detersivo, l’utilizzo dell’acqua calda e un lungo sfregamento dei tessuti. Queste sono operazioni che danneggiano questo capo di abbigliamento. Infine, non è da sottovalutare che il cattivo odore stantio è più difficile da eliminare.

Lavaggio

Dunque, non appena si tolgono i calzini suggeriamo di procedere al lavaggio. Si potrà optare sia per una pulitura a mano che in lavatrice. Nel primo caso basterà metterli in ammollo una decina di minuti in acqua tiepida e sapone delicato. In alternativa si può utilizzare una piccola quantità di shampoo. Quindi infilare i calzini ognuno in una mano, come fossero dei guanti. Sfregare la pianta che occuperà lo spazio dei nostri palmi. Poi procedere al risciacquo. Strizzare delicatamente l’acqua in eccesso e stendere dritti. Evitare di posizionare le calze direttamente su una fonte di calore, come un termosifone, per non rovinare l’elasticità del tessuto.

Se si opta per la lavatrice il rischio di ritrovarsi i calzini spaiati cresce. Infatti, spesso i calzini spariscono tra la guarnizione dell’oblò ed il cestello. È frequente anche ritrovarli nel filtro della lavatrice. Quindi, un trucco semplice per evitare di ritrovarsi con i calzini spaiati, è posizionarli in un’apposita rete per il lavaggio o in una vecchia federa. Se ci sono più membri in famiglia è meglio che ognuno li metta in una sacca diversa. Se si uniscono bianchi e colorati è importante inserire un foglio di carta acchiappacolore. La temperatura dell’acqua non deve superare i 40 gradi. Questo perché il calore eccessivo sbiadisce i colori e rovina gli elastici.

Ammorbidire i calzini

Se l’usura ha indurito i tessuti possiamo utilizzare questo semplice escamotage. Raggruppare i calzini in una rete. Avviare il programma lavatrice rapido sostituendo il detersivo con una tazza di aceto bianco. A fine del carico aggiungere 1/2 tazza di bicarbonato di sodio. Quindi terminare il ciclo di lavaggio.

Seguendo alla lettera tutti i consigli su come ammorbidire i calzini e farli durare più a lungo senza spaiarli, risparmieremo sugli acquisti e avremo sempre della biancheria impeccabile.