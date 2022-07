Lo zodiaco entra nel Solleone così ecco i 3 segni favoriti per la fine di luglio

Stiamo entrando in una fase topica dell’estate. Il sole, così ruggente per alcuni, è un grosso disincentivo a muoversi e a fantasticare. Per altri invece è una insospettabile fonte di ispirazione, così hanno adrenalina in corpo. Vuoi perché nel lavoro che stanno svolgendo stanno mettendo molta energia. Vuoi perché, al contrario, l’energia la vogliono proiettare su qualche avventura estiva.

Alcuni segni sono impazienti più di altri. E proprio per questo arrivano alla fine di luglio con il vento in poppa. Proprio mentre entriamo in quel periodo dell’anno in cui la stella principe della nostra galassia ci da la sua luce per la costellazione del Leone. Un momento decisamente importante. Lo zodiaco entra nel Solleone, così ecco i 3 segni che avranno delle giornate pazzesche. Saranno infatti rinvigoriti dalla congiunzione della Luna con Marte prima, ed Urano poi.

Un vento favorevole e propizio

Chi è del segno della Bilancia sembra molto favorito da questa rinnovata armonia planetaria. Sentono nell’aria un periodo di grazia. Quando lanciano la monetina in aria, indovinano la parte che uscirà. Le persone di questo segno seguono Marte nella foga e corrono con energia come un’amazzone agguerrita. Attenzione solo a non strafare. Le promesse non vanno mai compiute quando l’allegria è passeggera. Non dilapidiamo tutto e subito, ma se proprio abbiamo una cifra da spendere pensiamo nell’ottica di un investimento.

I figli del Capricorno hanno sancito un patto con sé stessi. Stringere i denti e mostrare un sorriso. D’altronde, come dice il detto, gente allegra il ciel l’aiuta. Sono determinati nell’essere felici. Non vogliono permettere che circostanze riguardanti la sfera affettiva ed economica li turbino, ma anzi vedono un continuo stimolo per confrontarsi con sé stessi. Vogliono uscire dalla loro cosiddetta confort zone. Hanno sintonizzato il proprio animo sulla loro canzone preferita, e hanno una voglia matta di iniziare a viaggiare.

Lo zodiaco entra nel Solleone così ecco i 3 segni favoriti per la fine di luglio

Gli esponenti del segno dei Gemelli vivono su quel confine molto risicato tra nervosismo ed euforia. Si tratta di una situazione di carica potenzialmente esplosiva. Per loro fortuna però rientrano nel lato dell’energia ancora positiva. Non paralizzante, ma che li spinge a remare con convinzione. Qualche esercizio di respirazione per mantenere lo spirito proattivo è comunque raccomandabile. Anche perché la nostra serenità rischierebbe di venire turbata. Fortuna, amore ed energia brindano con le persone audaci. In fatto di soldi e di risparmio dipende. Il sesto senso aiuta di più chi ha solide basi logiche e razionali. Altrimenti la bravura si trasforma in semplice aleatorietà.

