Vediamo quando pagheranno le tasse le partite IVA grazie alla proroga della scadenza fiscale

Le partite IVA sono state tra le più pregiudicate in periodo Covid. Inoltre, di esse ci si era dimenticati anche in sede di sostegni. Tant’è che è stato solo con l’ultimo intervento che il Governo ha corretto il tiro.

Ebbene, da ultimo, si sta valutando anche di prorogare i versamenti fino a dopo l’estate. Interessati alla proroga sono coloro che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità) o sono in regime forfettario. Vediamo, quindi, quando pagheranno le tasse le partite IVA grazie alla proroga della scadenza fiscale.

Ebbene, esse dovrebbero iniziare a pagare solo dopo le vacanze. Si parla del 15 settembre come data ultima. Tuttavia, la decisione definitiva ci sarà solo oggi 9 luglio, data per la votazione dell’emendamento al D.L. Sostegni bis.

Proroga delle tasse dopo le ferie

C’era stata già una proroga dal 30 giugno al 20 luglio per le partite IVA. Con la nuova proroga, si concede, quindi, la tregua richiesta, a circa 4 milioni di contribuenti.

Il tutto, per i seguenti versamenti: saldo 2020, acconto 2021 di IRPEF, IRES, IRAP e cedolare secca.

Le modalità di versamento saranno sempre le stesse. Cioè possibilità di rateazione finito a 6 rate, con saldo entro il 30 novembre 2021.

Molto probabilmente, la scadenza per pagare le imposte sui redditi coinciderà con quella per ottenere il contributo a fondo perduto a conguaglio. Quest’ultimo è un contributo perequativo, introdotto dal Sostegni bis, per il quale, però, devono ancora giungere le indicazioni di dettaglio.

La connessione tra le due attività consiste nel fatto che questo secondo beneficio si accorderà proprio in base alla dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, o quest’ultima subirà un’ulteriore proroga oppure la domanda verrà presentata sulla base di autodichiarazioni. Queste ultime, poi, saranno sottoposte a verifica in un secondo momento, dopo appunto la presentazione delle dichiarazioni.

