Adesso che la primavera è arrivata, i balconi e i davanzali delle finestre si stanno popolando di fiori e piccole piante. Le erbe aromatiche sono fra le più gettonate, sia per il loro utilizzo in cucina, sia per la loro capacità di sopravvivenza.

Fra tutte queste erbe, ce n’è una che spesso passa inosservata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia sono incredibili tutti gli utilizzi e i benefici di questa comune pianta aromatica.

Il timo

Questa pianta dall’aroma inconfondibile e dal sapore deciso, è molto diffusa in tutta l’area del Mediterraneo, special modo in Italia. Cresce spontaneamente, ma viene anche coltivato, per via delle sue numerose proprietà e dei suoi molteplici utilizzi. Il timo si usa fresco ed essiccato.

In cucina

Questa erba aromatica viene usata in cucina soprattutto come spezia. Il timo assume un sapore e un aroma più forti se è essiccato. È ideale nella selvaggina, ma è ottimo anche per condire una fresca insalata di pomodori, ad esempio. Il timo è molto trasversale geograficamente. Dal Medio Oriente alla Francia, è spesso uno dei principali ingredienti di famose miscele di spezie.

Come pianta del benessere

Le sue proprietà benefiche sono note fin da tempi molto antichi, Egizi, Greci e Romani lo utilizzavano già con scopi curativi. Il timo possiede principalmente proprietà antisettiche.

Infatti fino all’inizio del Novecento quasi tutti i disinfettanti erano a base di timo.

É ottimo per curare infezioni e infiammazioni, anche interne. Lo si utilizza contro la tosse e il raffreddore, facendoci suffumigi e decotti. Molto pregiato è l’olio essenziale che se ne ricava, usato come disinfettante cutaneo e per la cura dei capelli.

In casa

Il timo è senz’altro una delle piante aromatiche più potenti. Può essere difatti utilizzato come deodorante naturale per la casa. Basta fare dei piccoli fagotti di stoffa pieni di timo essiccato e posizionarli nelle varie stanze. Anche l’olio essenziale si può utilizzare come deodorante per gli interni, ma usando gli appositi diffusori.

Insomma, sono incredibili tutti gli utilizzi e i benefici di questa comune pianta aromatica, il timo.