Mercati tonici anche oggi e inizia a profilarsi un mese di agosto al rialzo. Ci sono tutte le condizioni per salire di diversi punti percentuali e 3 titoli azionari a Piazza Affari che potrebbero iniziare a correre. Prima facciamo una premessa. Il Ftse Mib Future in questo momento quota a 25.490. Il livello che oggi manterrà il listino al rialzo è una chiusura giornaliera di contrattazione superiore a 24.930. Il primo obiettivo da raggiungere nei prossimi 3/5 giorni è posto in area 26.100.

Se la nostra view poi, si rivelerà corretta e di step in step i prezzi non subiranno inversione ribassista, l’obiettivo a 1 mese sarà posto in area 27.500.

Questo quindi, è un momento dove si deve entrare su titoli che possono performare bene e quindi cavalcare l’onda e la tendenza.

3 titoli azionari a Piazza Affari che potrebbero iniziare a correre

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione Generali Assicurazioni, Stellantis e Unipol perchè sembrano pronti per iniziare un forte movimento direzionale.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 16,915. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 13,039 ed il massimo a 17,30. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,13, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,50/20,75. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 16,60. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,124. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 10,516 ed il massimo a 17,558. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 14,858, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,70/19,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 15,54. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione.

Unipol (MIL:UNI), ultimo prezzo a 4,563. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,416 ed il massimo a 4,841. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,479, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,80/5,05. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione.