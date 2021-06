La prova costume si sta avvicinando sempre di più. Comincia ad arrivare la bella stagione e vogliamo rimetterci un po’ in forma. Un problema comune è quello del grasso che rimane sotto le braccia. Il modo migliore per combatterlo è tonificare il muscolo che si trova proprio in quel punto. Se seguiremo i prossimi consigli potremo sfoggiare abiti smanicati e andare al mare senza problemi.

Andremo a fare un breve allenamento mirato che, se fatto tutti i giorni, darà ottimi risultati. Liberiamoci finalmente del fastidioso grasso sotto le braccia in soli 5 minuti con questi esercizi semplicissimi da fare anche a casa.

L’efficacia dell’allenamento

Ci potremmo chiedere se davvero bastano 5 minuti al giorno per ottenere risultati. La risposta è assolutamente sì. Per due motivi. In primo luogo, dobbiamo dire che alleneremo i tricipiti. Questi sono muscoli molto piccoli che non utilizziamo spesso. Quindi sono molto suscettibili anche a piccoli allenamenti. Inoltre, andremo poi a fare un circuito. Allora liberiamoci finalmente del fastidioso grasso sotto le braccia in soli 5 minuti con questi esercizi semplicissimi da fare anche a casa.

Flessioni su braccia

Nel primo esercizio mettiamoci a quattro zampe su un tappetino. Appoggiamo gomiti e mani a terra. A questo punto facendo pressione sui palmi delle mani distendiamo le braccia e poi torniamo a terra. Dobbiamo rimanere fermi con il resto del corpo che si solleverà leggermente. Questo è un esercizio mirato proprio per questi muscoli. La variante difficile è appoggiarsi sui piedi e non sulle ginocchia.

Distensioni a 90 gradi

Prendiamo due bottigliette d’acqua. Pieghiamo leggermente le ginocchia e pieghiamoci in avanti con il busto. Dobbiamo fare un angolo di circa 90 gradi con il corpo. Le braccia partono in posizione piegata rimanendo attaccate al busto con i gomiti. A questo punto distendiamo le braccia in modo che vadano in linea con il busto. Poi ripieghiamo le braccia.

French press

Anche per questo esercizio prendiamo due bottigliette d’acqua. Stendiamoci con la schiena a terra su un tappetino. Stendiamo le braccia in avanti all’altezza delle spalle. A questo punto pieghiamo le braccia portando le bottigliette fino dietro la testa. Poi ritorniamo alla posizione iniziale.

Facciamo tutti questi esercizi a circuito. Ovvero 10 ripetizioni del primo poi altre 10 del secondo e infine 10 del terzo. Recuperiamo 1 minuto e ricominciamo il giro. Poi recuperiamo una seconda volta e ricominciamo per un’ultima volta. Il consiglio è di fare questo allenamento la mattina appena svegli per consumare più grasso.