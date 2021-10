Particolari esigenze personali, possono suggerire di investire il proprio risparmio in investimento sicuri da qui a dicembre o gennaio. Quindi come investire i propri soldi nei prossimi 3-4 mesi? Ecco qual è l’investimento sicuro e garantito che rende più di tutti da qui alla fine dell’anno.

Quali alternative per investire i risparmi a tre mesi

Con l’inizio d’ottobre è scattato l’ultimo trimestre dell’anno. Chi deve investire del denaro e ha come scadenza la fine dell’anno deve necessariamente puntare su strumenti che massimizzino il rendimento nel breve periodo. Ma questi devono essere anche sicuri, ovvero garantire almeno la restituzione del capitale al momento del disinvestimento.

Il mercato azionario non è lo strumento migliore per realizzare questo obiettivo, specialmente in questo periodo di turbolenza. Due alternative a cui si dovrebbe rivolgere un risparmiatore sono il mercato monetario e il mercato obbligazionario. Tra le obbligazioni la scelta è tra quelle governative e quelle societarie. Le prime sono più sicure ma rendono meno, invece i bond corporate in genere hanno un rendimento maggiore dei titoli di Stato. Per un investimento a tre mesi, massimo quattro, si dovrebbe puntare su obbligazioni in scadenza alla fine del 2021 o al massimo a gennaio del 2022.

L’alternativa delle obbligazioni

Si potrebbe puntare anche su obbligazione con una vita più lunga puntando ad incassare una cedola importante. Il problema è che in questo caso non si avrebbe la certezza del rendimento. Infatti non c’è la sicurezza di poter rivendere il titolo a un prezzo maggiore dell’acquisto. Mentre attendendo la scadenza di un’obbligazione si ha la certezza di quanto sarà l’importo incassato al rimborso.

Il problema è che nessun titolo di Stato che sarà rimborsato tra dicembre gennaio, ha attualmente un rendimento positivo. Il BTP con scadenza il 15 dicembre 2021 (Isin: IT0005028003), acquistandolo all’attuale prezzo di 100,5 centesimi, al rimborso avrà un rendimento negativo dello 0,1%.

Tra le obbligazioni corporate quotate sulla piattaforma Euromot della Borsa italiana, si potrebbe puntare su un bond biennale di IMI. L’obbligazione è a tasso fisso, ma in dollari (Isin: XS2109452370) con cedola dell’1,9%. Al valore attuale di 100,42 centesimi a scadenza, il 31 gennaio 2022, renderà lo 0,5%. Ma occorre fare i conti col cambio euro/dollaro.

L’investimento sicuro e garantito che rende più di tutti da qui alla fine dell’anno

Se non si vogliono lasciare i soldi sul conto corrente, l’alternativa più efficace è puntare su un conto di deposito a tre mesi. I soldi depositati su un conto di deposito sono garantiti da Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Inoltre si conosce in anticipo quanto sarà il rendimento a scadenza.

Alle attuali condizioni di mercato, il miglior rendimento offerto da un conto di deposito è dello 0,73% annuo. Investendo oggi 100.000 euro, tra tre mesi si otterrebbero 184 euro. Ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili.

