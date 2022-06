Per tante famiglie, dove entrambi i genitori lavorano, la chiusura della scuola equivale a notevoli problemi per la gestione dei figli. Nonostante gli aiuti economici a sostegno della genitorialità, come l’assegno unico, non sempre è facile sostenere anche le spese per le attività ricreative o altro. A molti tuttavia spetterà sborsare considerevoli cifre per impegnare i figli in centri estivi o attività fino all’arrivo delle ferie. Per chi infatti è impegnato ancora al lavoro, questo periodo rappresenta fonte di ansia e stress per la gestione dei figli soprattutto se minori. La migliore soluzione è fornita proprio dai centri estivi e dalle diverse attività ludiche e ricreative organizzate da privati.

L’INPS come ogni anno ha pubblicato il bando di concorso Centri estivi diurni 2022. In tal modo possono ottenersi rimborsi per la partecipazione di minori d’età compresa tra i 3 e i 14 anni a centri estivi in Italia. Bisognerà però affrettarsi perché la domanda dovrà trasmettersi a partire dalle ore 12,00 del 31 maggio ed entro le ore 12 del 20 giugno 2022.

Il bando è previsto a favore di figli o orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nonché dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

L’INPS paga 400 euro per l’estate alle famiglie con figli che fanno questa domanda anche con ISEE alto entro giugno

Il bando è finalizzato ad offrire ai minori la possibilità di fruire di centri estivi in Italia da giugno fino al 10 settembre 2022. L’INPS infatti riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad un centro estivo. Questo potrà avere la durata minima di una settimana (5 giorni) fino ad un massimo di 4 settimane (20 giorni) anche non consecutive. Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti in virtù dell’interruzione delle attività scolastiche. L’INPS riconosce 3.000 contributi di importo massimo settimanale pari ad euro 100 per un massimo di 4 settimane anche non consecutive.

Il richiedente la prestazione all’atto di presentazione della domanda, deve aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE ordinario o minorenni. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica seguendo tutte le istruzioni meglio indicate nel bando INPS. L’Istituto entro il 20 luglio 2022 pubblicherà la graduatoria degli ammessi con riserva. Mentre l’elenco degli assegnatari definitivi sarà pubblicato entro dicembre 2022.

In che misura sarà erogato il contributo?

Il contributo riconosciuto è calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente. Chi ha un reddito ISEE fino a 8.000 euro riceverà il 100% di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile. Con un reddito superiore e fino a 24.000 la percentuale sarà pari al 95%. Mentre con un reddito superiore a 56.000 euro o in mancanza di una valida DSU la percentuale sarà pari all’80%. Mentre per i giovani con disabilità grave o gravissima il contributo sarà maggiorato di un ulteriore 50%. L’INPS provvederà al pagamento entro il 31 dicembre 2022. A questo punto non resta che affrettarsi perché l’INPS paga 400 euro per l’estate alle famiglie che presenteranno la domanda entro il 20 giugno.

