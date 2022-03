Ecco finalmente 3 app di giochi semplici e divertenti per lo smartphone, completamente gratuite e selezionate per i Lettori per svagarsi quando siamo in fila o in attesa

“Uffa, ma che barba e che noia e che noia e che barba”, sospirava Sandra Mondaini. Mentre il povero Raimondo Vianello cercava di leggere la mitica Gazzetta dello Sport. Che barba e che noia è stato anche il motto di milioni di persone in questi mesi. In coda per il vaccino, per la farmacia e per il tampone. Senza dimenticare le ormai note e immancabili code agli uffici pubblici e postali e all’INPS o all’INAIL. Non ce l’abbiamo coi poveri impiegati, sia chiaro, perché in 24 mesi si sono trovati agli sportelli milioni di persone. Così come accadeva in ambulatorio dal nostro medico, anche per una semplice ricetta. Ecco, allora che qualcuno si portava il libro, altri il quotidiano e molti usavano lo smartphone.

Anzi, le sale d’attesa sono ormai delle vere e proprie concentrazioni di visi rivolti sullo schermo. E, allora, visto che ci siamo, abbiamo selezionato 3 applicazioni molto gradite ai visitatori del web e che potrebbero piacere anche ai nostri Lettori.

Sul podio dei più scaricati del Mondo

Quasi tutti i nostri Lettori avranno giocato a Candy Crush Saga, perciò lo evitiamo. Segnaliamo invece sul podio dei più scaricati: Alchemy Stars.

Un gioco strategico di ultimissima generazione che sta appassionando soprattutto papà e figli, uniti nella missione. Qui le recensioni salgono addirittura a 4,7 su 5 stelle e i voti bassi sono praticamente assenti. Un vero e proprio tripudio per questa new entry dalla grafica accattivante. Sembra il classico gioco di ruolo, ma è anche un enorme puzzle per mantenere la mente attiva.

Oltre 1 miliardo di giocatori e record assoluto per il gioco più scaricato e giocato del Mondo, che, da qualche anno è Subway Surfers. Come dice il titolo stesso, c’è un ragazzino scatenato che vola con lo skateboard sui binari, cercando di evitare tutti gli ostacoli che gli arrivano addosso. Su 5 stelle, raggiunge una media di 4,6. Piace tanto perché mantiene il cervello allenato e scarica davvero tanta adrenalina. Piace la grafica, piace il ritmo. Unico piccolo difetto degli utenti, qualche passaggio a vuoto di memoria con gli aggiornamenti.

Ultima ma non per importanza

Ecco finalmente 3 app di giochi semplici e divertenti con cui ingannare il tempo e staccare la spina. Chiudiamo il cerchio con un gioco che sta conquistando anche le ragazze: Brawl Stars. Bella grafica, divertente e apprezzato per la possibilità di giocare online andando a ritrovare gli amici.

