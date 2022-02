Ormai sappiamo bene quanto i cellulari abbiano acquisito importanza nella nostra vita. A livello quotidiano, infatti, lo smartphone ci accompagna ovunque, senza lasciarci mai. Il telefono è diventato quasi parte di noi e non possiamo negare che sia davvero comodo per tantissimi aspetti, che riguardano la vita di ogni giorno. Chiamare, mandare messaggi, controllare le notizie del giorno, lavorare online. Queste sono solo alcune delle funzioni che il cellulare può ricoprire e che possono rendere la nostra vita decisamente più facile. Ma, come per ogni cosa, anche in questo caso troviamo il rovescio della medaglia. Infatti, la tecnologia è meravigliosa ma può nascondere anche dei lati “oscuri”, che non dovremmo mai prendere sottogamba.

I modi per bloccare occhi indiscreti che potrebbero vagare sul nostro telefono e impedire agli altri di controllare i dati nel nostro cellulare

I lati a cui ci riferiamo riguardano soprattutto problemi di privacy. Infatti, diverse persone sono preoccupate quando si parla di proteggere le informazioni personali presenti sul proprio cellulare. Attraverso applicazioni, malware o virus, è semplice per alcuni esperti di tecnologia entrare in uno smartphone e, come si dice nel linguaggio comune, “spiarlo”. Ma sicuramente possiamo informarci anche noi, attrezzandoci affinché questo non accada. I metodi per proteggere la nostra privacy sono davvero tantissimi e semplici da mettere in pratica. Tutto ciò che dobbiamo fare è conoscerli, capire come funzionano e sfruttarli a nostro vantaggio.

L’infallibile e semplicissimo metodo che tutti dovrebbero conoscere per capire se qualcuno sta spiando i messaggi e le ricerche sul nostro cellulare

Già in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come disattivare una specifica funzione per impedire che altri possano avere la possibilità di ascoltare le nostre chiamate. E questa indicazione può sicuramente tornarci utile. Ma non è tutto. Infatti, oggi indicheremo anche un modo che ci aiuterà a renderci conto dello stato del nostro cellulare. Protagonista di questo rimedio sarà proprio la SIM del nostro telefono. Infatti, se riceviamo messaggi promozionali particolari e, soprattutto, messaggi con annunci che non abbiamo mai richiesto, il nostro cellulare potrebbe essere controllato. In questo caso, quindi, mettiamo la nostra SIM in un altro telefono.

Se dovessimo nuovamente ricevere questo tipo di messaggi, vuol dire che il problema è proprio nella scheda del cellulare e che qualcuno potrebbe avervi accesso. Senza andare nel panico o preoccuparsi troppo, potremo sorvolare se si tratta di pubblicità che non ci infastidiscono. Oppure parlare con un esperto del campo, che potrebbe spiegarci se la situazione è innocua. Ma se preferiamo tagliare la testa al toro, ci basterà prendere una nuova SIM, ovviamente mantenendo lo stesso numero. Dunque, proprio questo è l’infallibile e semplicissimo metodo che tutti dovrebbero conoscere.