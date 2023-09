Case in vendita in Sicilia a meno di 100.000 euro vicino al mare e a luoghi meravigliosi

Uno dei beni rifugio di molte persone è la casa. Si può acquistarne una per uso personale o come investimento. Un immobile dovrebbe avere un numero di locali adatto a una coppia o a una famiglia ed essere vicino a negozi e altro. Ecco qualche proposta interessante a poca distanza da un sito UNESCO in Sicilia.

Tra i bisogni essenziali dell’uomo c’è quello di vivere in modo dignitoso in un ambiente adeguato. C’è chi prende in affitto un appartamento per sé e i propri cari e anche chi ha la possibilità di comprarlo. La casa rappresenta il rifugio confortevole dopo una giornata impegnativa, ma anche il luogo dove veder crescere i figli.

Si sceglie un posto dove vivere in base di solito ad alcuni requisiti. Pensiamo non solo al prezzo, ma anche alla vicinanza delle scuole, di una farmacia, di vari negozi. Se amiamo la cultura o il mare, potremmo indirizzare le nostre ricerche verso posti particolari.

Alcune case in vendita in Sicilia a meno di 100.000 euro

Chi abita già in Sicilia o vi si vuole trasferire potrebbe trovare interessanti alcune proposte immobiliari. Si tratta di appartamenti situati vicino alla SS115 che collega tante località. In aggiunta in pochi minuti è raggiungibile la costa, con spiagge, mare e la meravigliosa Scala dei Turchi. Il sito archeologico della Valle dei Templi, Patrimonio UNESCO, un caratteristico centro storico e la Casa natale di Pirandello possono convincere ad acquistare un immobile nei dintorni di Agrigento.

Nel quartiere Villaggio Mosè sarebbe in vendita un appartamento di circa 110 m2 posto al primo piano senza ascensore. Si comporrebbe di 2 camere da letto, cucina, salone, bagno, ripostiglio e balcone. Il prezzo proposto sarebbe di 63.000 euro. Annuncio numero 26706814 letto su Idealista.it

Altri immobili interessanti

Sempre in questa zona servita da mezzi pubblici e vicino a scuole, farmacia, banche, supermercati e vari negozi ci sarebbe in vendita un bilocale. La casa costerebbe 75.000 euro e sarebbe composta da soggiorno con cucina, balcone, bagno e una camera da letto. L’appartamento di 50 m2 si troverebbe al primo piano con ascensore in un condominio con piscina comune. Il codice dell’annuncio apparso su Idealista è 95393574.

Un trilocale in zona si potrebbe comprare con 99.000 euro. La superficie di circa 125 m2 si divide in 3 stanze, bagno, cucina e terrazzino. Il riferimento dell’annuncio letto su Immobiliare.it è DV-4649-1.

In conclusione, queste sono solo alcune delle case in vendita in Sicilia a meno di 100.000 euro che potremmo quindi prendere in considerazione. Potrebbero servire per viverci oppure per un affitto breve turistico in estate.

Quanto costa una casa ad Agrigento e a che prezzo sono gli affitti?

Le vendite avvengono a circa 921 €/m² con un range da € 763 €/m² a € 1.277 €/m², il 16% in meno rispetto alla media regionale.

Gli affitti invece a circa 7,19 €/m² con un range da € 4,41 €/m² a € 7,76 €/m².

(n.d.r. L’articolo riporta a titolo gratuito informazioni riportate su alcuni siti immobiliari. Non c’è alcun tipo di rapporto nè con i siti indicati e nè con chi ha pubblicato gli annunci.)