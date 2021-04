In un altro articolo abbiamo spiegato perché, secondo il linguaggio dei fiori, non bisogna mai regalare una rosa gialla al proprio partner amoroso. Se, però, questo esemplare non porta dei buoni influssi nel campo delle relazioni, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il denaro.

Infatti, il caratteristico colore giallo, è associato alla prosperità, al sole e infine all’oro. E per questo sta a simboleggiare il benessere economico. Allora oggi spieghiamo come fare un piccolo rituale propiziatorio per attirare su di sé molto denaro. Provare non costa nulla! Ecco come attrarre denaro e fortuna economica con i petali di questo fiore splendido quanto comune.

L’occorrente

Per mettere in pratica quest’antica scaramanzia bastano pochi elementi, facilmente reperibili da tutti. Eccoli qui:

una rosa gialla in ottime condizioni;

il proprio libro preferito;

due fogli di carta bianca formato A4.

Come procedere

Gli step da seguire sono molto semplici.

Basta prendere la nostra rosa e privarla dei suoi petali. Una volta che abbiamo completato l’operazione, inserirli fra due fogli di carta bianca.

Cercare e scegliere con cura un libro dalla nostra libreria. Questo passaggio è molto importante e per questo è bene trovare un libro con cui abbiamo stabilito un legame particolare.

In mancanza di un’idea chiara si può sempre farsi guidare dall’istinto e scegliere quello che più in quel momento ci attrae.

Riponiamo allora i due fogli all’interno del volume prescelto e chiudiamo quest’ultimo. Visualizziamo noi stessi nell’atto di svolgere un’attività lavorativa desiderata, o comunque in una situazione che può portarci denaro, come ad esempio un’eredità inattesa.

Rimaniamo in stato meditativo almeno cinque minuti. Questo piccolo esercizio sicuramente ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi finanziari e anche a ricevere fortune inaspettate.

Oggi abbiamo spiegato come attrarre denaro e fortuna economica con i petali di questo fiore splendido quanto comune. Se siamo curiosi di scoprire altri piccoli rituali che possono aiutarci ad avere più benessere nella vita, consigliamo di consultare alcune delle nostre rubriche dedicate alla cultura e alla società.