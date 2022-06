L’ultimo anno non è stato tra i più semplici per il titolo Intesa Sanpaolo. La maggiore delle banche italiane, infatti, è stata tra i peggiori nel suo settore di riferimento. Non è valso a nulla neanche l’ottimo dividendo staccato che, tra acconto e saldo, ha garantito un rendimento di circa l’8%. Un livello molto superiore alla media sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, visto anche lo storico, ci sono elevatissime probabilità che questo rendimento sia mantenuto anche negli anni a venire.

Quindi, l’incertezza domina sulle azioni Intesa Sanpaolo, ma questa situazione non giunge inaspettata. Già a fine 2021, infatti, c’erano indizi che per Intesa Sanpaolo il 2022 sarebbe potuto essere un anno molto difficile.

Questo quadro molto incerto sul futuro del titolo è chiaramente visibile dal grafico settimanale. Le quotazioni, infatti, si trovano nel mezzo di due livelli, 1,9447 euro e 2,0234 euro, oltre i quali il titolo potrebbe partire o al ribasso (linea tratteggiata) o al rialzo (linea continua).

Qualora Intesa Sanpaolo dovesse scattare al rialzo, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 2,3364 euro. Quello successivo, invece, si potrebbe collocare in area 2,84 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si potrebbe andare a collocare oltre i massimi storici in area 3,35 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile passa per area 1,7235 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo si collocherebbe in area 1,3665 euro. La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe andare a collocare su livelli di prezzo che il titolo non vede dal 2013.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

L’incertezza domina sulle azioni Intesa Sanpaolo. I livelli critici da monitorare con la massima attenzione secondo l’analisi grafica

Il titolo Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta dell’8 giugno a 1,99 euro, in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

