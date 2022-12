L’incantevole cittadina tra le colline della Franciacorta da visitare per un weekend last minute

Paesaggi verdi di filari infiniti, vino e tanto buon cibo. La Franciacorta è una delle mete turistiche più apprezzate della Lombardia. Ma invece di fare il solito tour, scopriamo insieme uno dei Comuni meno conosciuti che ci lascerà senza parole.

Ci troviamo nel cuore della Lombardia, così vicino a Milano che basta un’ora di auto per raggiungerla. Questa zona in provincia di Brescia è diventata famosa grazie alla produzione dell’omonimo vino, amatissimo per i brindisi delle feste. La bollicina italiana a metodo classico è la maggiore attrattiva che porta qui turisti da tutto il Mondo. È impensabile, infatti, visitare la zona della Franciacorta e non godersi una caratteristica degustazione in cantina. Ma perché non approfittarne per scoprire le bellezze e la natura che la circondano?

L’incantevole cittadina tra le colline della Franciacorta tra arte, cultura e buon vino

La zona della Franciacorta abbraccia un territorio di 19 Comuni, tutti in provincia di Brescia. Oggi, però, andremo alla scoperta di uno in particolare, il Comune di Gussago. Tanti i sentieri perfetti per una passeggiata in collina in famiglia o per fare del trekking sportivo. Il parco della Santissima è il luogo ideale se vogliamo approfittare della gita per smaltire un po’ di calorie. La Santissima che dà il nome al parco è un santuario dismesso ben preservato che torreggia dal colle Barbisone. Uno dei percorsi più suggestivi da non lasciarsi sfuggire è sicuramente l’escursione nelle Valli Gandine. Un giro tra boschi e torrenti che porta alla sorgente di tutta la valle dove godersi la pace e il relax.

A pochi passi da Brescia è la meta ideale da scoprire in un giorno

L’incantevole cittadina tra le colline da visitare in poco tempo. Ma anche il centro storico di questo Comune da 16.000 abitanti ha molto da offrire. Si può cominciare con un bel tour delle chiese partendo da quella parrocchiale di S. Maria Assunta. Mentre ci si addentra tra le stradine del centro si possono ammirare palazzi antichi e fontane stupende. È il caso di Palazzo Averoldi Togni che ospita un elegante giardino all’inglese, o Casa della Begia. Stupenda piazza San Lorenzo con la sua fontana in marmo bianco che ci lascerà senza parole.

Visto che ci siamo non possiamo non assaggiare lo spiedo de.c.o. di Gussago. Involtini di coppa e lonza conditi con foglie profumate di salvia, lardo e tanto burro. Uno sgarro che possiamo concederci soprattutto nel periodo delle feste. Insomma, questa incantevole cittadina tra le colline della Franciacorta è davvero la meta ideale per una gita fuoriporta. Bellissima da visitare in primavera, è anche una meta suggestiva da non perdere sotto Natale. Tra mercatini, eventi, buon vino e buon cibo, possiamo passare 2 giorni in compagnia spendendo poco. Prenotando un hotel o un b&b nei dintorni possiamo trovare offerte vantaggiose sfruttando qualche trucco per pagare meno